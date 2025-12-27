El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter
Les reserves de les conques internes passen del 70,9% al 75,9% en tres dies, segons la consellera Paneque
El pantà de Susqueda supera el 97% de la seva capacitat i la Generalitat ja ha començat a desembassar aigua amb l’objectiu de guanyar marge de seguretat i evitar un increment del cabal del riu Ter aigües avall de la presa. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, a través d’un fil a X (abans Twitter).
Segons ha detallat la consellera, el Govern està seguint de prop l’evolució de Susqueda, un dels embassaments clau del sistema del Ter, en el context de les pluges dels darrers dies. La maniobra de desembassament respon a criteris de prevenció i seguretat, amb l’objectiu de mantenir capacitat de regulació davant l’entrada d’aigua procedent de la capçalera. Paneque també ha informat que, en el conjunt de les conques internes, els embassaments han experimentat un augment notable de reserves. En només tres dies, el volum d’aigua embassada ha crescut 36 hectòmetres cúbics, passant de 481 hm³ a 514 hm³, fet que situa el nivell global del sistema del 70,9% al 75,9%. La consellera ha indicat que aquesta xifra encara podria augmentar en els pròxims dies.
Retenir l’aigua
Més enllà de l’increment de reserves, Paneque ha subratllat que els embassaments estan exercint la seva funció de laminació, és a dir, retenir l’aigua des de capçalera per regular els cabals dels rius i reduir riscos a les zones situades aigües avall. En aquest context, ha insistit en la necessitat de mantenir la prudència durant les pròximes hores. D'aquesta manera, la consellera ha fet una crida explícita a la població perquè no s’apropi a les lleres dels rius ni travessi guals, atès que l’augment de cabals pot provocar situacions de perill. Segons ha explicat, la gestió dels embassaments combina l’aprofitament de les pluges per reforçar les reserves amb la prioritat de garantir la seguretat hidràulica.
El Govern manté el seguiment constant de la situació dels principals embassaments i del comportament dels rius mentre es mantingui l’episodi de precipitacions, amb l’objectiu d’adaptar les operacions de regulació a l’evolució meteorològica.
Subscriu-te per seguir llegint
- Llevantada en directe: Protecció Civil demana evitar desplaçaments per carretera
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- L'estafa de la Loteria: el tocomotxo
- El temporal omple el riu Manol i Protecció Civil demana allunyar-s’hi a Santa Llogaia d’Àlguema
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Entren a robar a una empresa de licors de Ripoll a través d'un butró però no se n'enduen res
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- La llevantada ja deixa registres propers als 90 litres i onades de més de cinc metres a la Costa Brava