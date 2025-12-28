Un accident entre dos turismes a l'N-II a Vidreres deixa dos ferits lleus
La topada ha sigut al voltant de les deu del matí i s'han activat dues dotacions de Bombers i el SEM
Ariadna Gombau
Vidreres
Una topada entre dos turismes a l'N-II a Vidreres ha deixat dos ferits menys greus. L'accident s'ha produït al voltant de les deu del matí al punt quilomètric 691,8. Fins al lloc s'hi ha desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès les víctimes, i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que s'han encarregat de netejar la calçada.
Entre els dos vehicles implicats hi viatjaven sis persones, quatre han resultat il·leses i dues presentaven lesions lleus.
