L'ACA dona per acabat el desembassament del pantà de Susqueda després de les últimes pluges
L'Agència Catalana de l'Aigua continua, en canvi, alliberant aigua del Pasteral
L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha indicat aquest migdia a Endesa la finalització del desembassament del pantà de Susqueda un cop estabilitzat el volum després de les darreres pluges. L’episodi de llevantada dels últims dies havia fet augmentar de manera notable les reserves d’aigua al sistema Ter-Llobregat, fet que va obligar a activar desembassaments preventius. Tot i donar per finalitzat el desembassament a Susqueda, al pantà de Pasteral es manté un cabal de sortida de 7 metres cúbics per segon per turbina. Protecció Civil ha actualitzat la informació als municipis afectats.
Segons ha informat l’ACA, la decisió de donar per finalitzat el desembassament de Susqueda s’ha pres després de comprovar que el nivell del pantà s’ha estabilitzat, un cop superat l’episodi de pluges intenses associat a la llevantada. Aquest temporal va provocar un increment significatiu de les reserves als principals embassaments de les conques internes, especialment a Sau i Susqueda.
Durant els darrers dies, l’organisme va activar desembassaments de seguretat per garantir la integritat de les infraestructures i reduir el risc d’afectacions aigües avall. Amb la millora de la situació hidrològica, l’ACA ha comunicat a Endesa que ja no cal mantenir l’alliberament d’aigua des de Susqueda.
En canvi, al Pasteral es manté un desembassament de 7 m³/s per turbina, una operació que forma part de la gestió ordinària del sistema i que permet regular els cabals del riu Ter. Protecció Civil ha actualitzat la informació traslladada als ajuntaments dels municipis afectats i manté el seguiment de l’evolució de la situació, tot recordant la importància de respectar les indicacions de seguretat a les zones properes al riu.
