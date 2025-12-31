Blanes crea un capgròs de l'Home dels Nassos perquè la mainada recuperi una tradició que es remunta al segle XIX
S'inspira en Joaquim Ruyra i fa una cercavila pel poble amb una xaranga a imatge de les que hi havia als anys 60
L'Ajuntament de Blanes ha creat un capgròs de l'Home dels Nassos perquè la mainada recuperi una tradició que al municipi es remunta a mitjans del segle XIX. Aleshores, els blanencs explicaven a la quitxalla que havien vist passar aquest estrambòtic personatge, que té tants nassos com dies li queden a l'any, pels voltants de la Font de la Creu o la Font Gòtica. Per recuperar la tradició, el consistori també s'ha emmirallat en les cercaviles que feien diversos municipis de Catalunya durant els anys 60, on l'Home dels Nassos sortia a passejar pels carrers. Per això, després de presentar oficialment el capgròs, que s'inspira en l'escriptor Joaquim Ruyra, el personatge ha recorregut el centre de Blanes acompanyat d'una xaranga.
L'Home dels Nassos forma part del costumari català i només se'l pot veure el 31 de desembre. Aquest personatge mitològic, de fet, té tants nassos com dies li queden a l'any. Però quan això s'explica a la quitxalla, els infants s'imaginen que aquest personatge estrafolari tindrà 365 nassos -sense pensar que, en realitat, en té un com tothom- i surten al carrer intentant trobar-lo.
A Blanes, aquesta tradició es remunta fins a mitjans del segle XIX. Aleshores, els adults i la gent gran relataven als nens que havien vist passat l'Home dels Nassos pels voltants de la Font de la Creu (a tocar de la Rambla Joaquim Ruyra) o bé per la Font Gòtica.
Ara, l'Ajuntament de Blanes ha donat forma a aquest personatge mitològic perquè la canalla -aquest cop, sí- se'l trobi pel carrer. Per això, va encarregar al Taller Aglà de Cassà de la Selva que fes un capgròs de l'Home dels Nassos. La idea, impulsada des de l'àrea d'Arxiu i Patrimoni del consistori, ha comptat amb la col·laboració de la colla gegantera i s'emmarca dins el projecte 'L'Arxiuet, patrimoni i arxiu per a infants i joves'.
"A través d'aquesta marca intentem apropar tant el patrimoni com les tradicions, la història i la identitat blanenques a aquests segments de població perquè no desapareguin", explica la regidora d'Arxiu Municipal i Patrimoni Històric, Mònica Rabassa. "És una tradició que ha arribat als nostres dies per via oral i, finalment, després de tants anys, la fem realitat", hi afegeix.
Inspirat en Ruyra
El capgròs de l'Home dels Nassos s'ha presentat oficialment aquest matí davant la Font Gòtica. A l'hora de crear-lo es va pensar en diferents possibilitats -per exemple, un mariner- però al final es va escollir l'escriptor Joaquim Ruyra. I un dels trets característics del capgròs és, precisament, el bigoti que lluïa. "Al capdavall, el patrimoni també té relació amb la cultura i amb la literatura", precisa Rabassa.
Per recuperar la tradició de l'Home dels Nassos, l'Ajuntament de Blanes també s'ha emmirallat en una altra. Perquè a mitjans dels anys 60, diversos municipis de Catalunya van començar a fer cercaviles el 31 de desembre, on el protagonista era aquest personatge estrambòtic.
Per això, després de la presentació, aquest matí el capgròs de l'Home dels Nassos ha fet una cercavila pel nucli històric de Blanes, acompanyat de la xaranga musical 'Buidant la Bota' i la colla gegantera (que s'encarregarà de custodiar-lo a partir d'ara).
El cap de colla, Esteve Rams, ha explicat que precisament l'Home dels Nassos tindrà "una peculiaritat molt especial". "Només es podrà veure l'últim dia de l'any, perquè allò que tenim molt clar és que ha de ser una cosa única i que la gent ha d'esperar el 31 de desembre per poder gaudir-lo", ha afegit Rams.
El capgròs s'ha creat al Taller Aglà de Cassà de la Selva. La seva artista, Clara Anglada, explica que la figura combina "un Home dels Nassos tradicional, però que al mateix temps té un marcat toc blanenc". Per a ella, haver-lo pogut crear des de zero ha estat "poder donar vida a una tradició popular". "I quan veus que aquestes figures que han sortit de les teves mans arrelen als municipis i tenen sentit, és molt emocionant", conclou Clara Anglada.
