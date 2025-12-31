Investiguen possibles vessaments d'uns 30 camions aparcats en un descampat de Vilobí
Els vehicles eren del servei d'escombraries de la ciutat de Girona
Els Mossos d'Esquadra investiguen possibles vessaments d'una trentena de camions pendents de desballestar aparcats en un descampat de Vilobí d'Onyar. Els vehicles estan logotipats amb el distintiu de Girona+Neta i molts fa una dècada que no estan operatius. La Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) ha obert diligències per una possible infracció mediambiental. Els Mossos han demanat informació a l'Ajuntament de Girona per esclarir qui és el responsable dels vehicles. El tinent d'alcaldia de Gestió de Recursos, Sergi Font, ha detallat que són camions que, amb els canvis de contracte, van deixar de fer-se servir i que estaven en dipòsit a l'empresa de Vilobí. El consistori ha engegat els tràmits per licitar el desballestament.
El descampat on han localitzat la trentena de vehicles és un espai no pavimentat de terra i amb bardisses als voltants. A més, es dona la circumstància que es troba a tocar del Parc Tecnològic del Reciclatge Gironí. Els Mossos d'Esquadra van obrir diligències a mitjan novembre i la URMA investiga si s'han produït vessaments de fluids com oli de motor o d'altres situacions que hagin pogut provocar un dany al medi ambient.
Un cop enllestides les diligències d'investigació els Mossos les remetran a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar i a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), que seran els organismes encarregats de valorar l'afectació final i determinar possibles conseqüències administratives.
Els Mossos d'Esquadra, després de comprovar que els vehicles són propietat de l'Ajuntament de Girona, es va posar en contacte amb el consistori per determinar qui és el responsable dels vehicles. El tinent d'alcaldia de Gestió de Recursos, Sergi Font, ha detallat que els camions estan en dipòsit des que van deixar d'estar operatius per al servei de recollida d'escombraries.
La primera tongada de camions en desús són de l'any 2015, quan el contracte del servei d'escombraries va passar de Musersa a l'empresa mixta Sermunegisa (participada per Fomento de Construcciones y Contratas i l'Ajuntament). Aleshores, amb el traspàs del material, la nova empresa va resoldre que hi havia onze vehicles que ja havien acabat la seva vida útil i que no eren aptes per a la recollida. Els vehicles els van deixar en dipòsit a Vilobí.
Sis anys després, el 2022, el contracte del servei de recollida de residus i netejà viària va anar a parar a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i una filial de Construccions Rubau. Aquest cop, van ser 21 els vehicles que provenien de Sermunegisa que la nova adjudicatària va resoldre descartar, i també deixar en dipòsit.
Segons detalla Sergi Font, des del 31 d'agost del 2022 l'Ajuntament va assumir la titularitat dels vehicles i va engegar els tràmits per desafectar-los, és a dir, per desvincular-los de la flota del servei de neteja. Són, en total, 32 camions.
Font subratlla que la gestió del dipòsit a Vilobí d'Onyar va ser fruit d'un acord entre les empreses i que el consistori no ho està sufragant. Tan bon punt van tenir coneixement de la situació amb la qual estan els vehicles, arran de la investigació dels Mossos, han posat fil a l'agulla per donar-los de baixa definitivament i licitar el desballestament definitiu dels vehicles.
