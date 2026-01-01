Desallotjat un hotel de Blanes després d'un incendi en una habitació
Va cremar roba sobre una estufa, sense causar ferits
Un hotel de Blanes va acabar dimecres desallotjat arran d’un incendi en una de les habitacions, sense que es registrés cap ferit.
Els Bombers es van desplaçar fins a l’establiment després de rebre l’avís cap a un quart de dotze de la nit de dimecres, poc abans que se celebrés el Cap d'Any. Segons la informació rebuda, hi havia fum dins de l’hotel, i els serveis d’emergència van iniciar la recerca del seu origen.
Quatre dotacions de Bombers van treballar al lloc mentre els hostes i treballadors eren desallotjats. També es van mobilitzar la Policia Local de Blanes i el SEM.
Van localitzar el focus de l’incendi en una de les habitacions, que s’havia iniciat després que cremés roba situada al cim d’una estufa. Els Bombers van apagar el foc i ventilar l’habitació per eliminar el fum acumulat i que s'escampava pel sistema de ventilació.
Un cop controlat l’incendi, els hostes i treballadors van poder tornar a l’interior de l’hotel. Segons el cos d’emergències, el succés es va saldar sense ferits.
