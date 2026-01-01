Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Campanades CatedralExplosió bar SuïssaEncariment preusMort submarinista RosesLa Grossa de Cap d'AnyAgenda Cap d'Any
instagramlinkedin

Desallotjat un hotel de Blanes després d'un incendi en una habitació

Va cremar roba sobre una estufa, sense causar ferits

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Un hotel de Blanes va acabar dimecres desallotjat arran d’un incendi en una de les habitacions, sense que es registrés cap ferit.

Els Bombers es van desplaçar fins a l’establiment després de rebre l’avís cap a un quart de dotze de la nit de dimecres, poc abans que se celebrés el Cap d'Any. Segons la informació rebuda, hi havia fum dins de l’hotel, i els serveis d’emergència van iniciar la recerca del seu origen.

Quatre dotacions de Bombers van treballar al lloc mentre els hostes i treballadors eren desallotjats. També es van mobilitzar la Policia Local de Blanes i el SEM.

Van localitzar el focus de l’incendi en una de les habitacions, que s’havia iniciat després que cremés roba situada al cim d’una estufa. Els Bombers van apagar el foc i ventilar l’habitació per eliminar el fum acumulat i que s'escampava pel sistema de ventilació.

Un cop controlat l’incendi, els hostes i treballadors van poder tornar a l’interior de l’hotel. Segons el cos d’emergències, el succés es va saldar sense ferits.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents