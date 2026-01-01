Els Reis arribaran a Blanes en vaixell al port pesquer i envoltats de focs d'artifici
Més de 250 persones participen al seguici amb vuit carrosses i que inclou dues bandes de música i es repartiran una tona de caramels
Blanes recuperarà l'arribada dels Reis Mags pel port pesquer en un vaixell de fusta. Melcior, Gaspar i Baltasar desembarcaran dins la zona del port pesquer, just al costat de la Confraria de Pescadors. Quan el vaixell estigui enfilant el darrer tram del viatge, a punt d'arribar a port, ho farà envoltat de focs d'artifici. L'espectacle de llum i color es considera que enllaça amb l'ADN dels habitants del municipi on des de fa més d'un segle els castells de focs s'associen als moments de festa.
Més de 250 persones participaran en el seguici amb vuit carrosses durant el qual es repartiran un miler de caramels.
L'arribada està prevista a tres quarts de sis de la tarda. Seran rebuts per l'alcalde, Jordi Hernández, acompanyat del tinent d'alcalde de Fires i Festes, Quique Pérez, així com altres represenants municipals.
Un quart d'hora més tard començarà la Cavalcada cap al passeig de la Mestrança, Carrer Ample, Plaça Solidaritat, i Rambla Joaquim Ruyra Sud. En aquest punt s'aturaran les carrosses breument perquè els seus integrants puguin baixar i continuar el recorregut pel Carrer Doctor Xavier Brunet.
El darrer tram de la cavalcada transcorrerà a peu fins al Passeig de Dintre fins arribar davant l'Ajuntament, on els tres reis seran rebuts per l'alcalde Després de donar-los la benvinguda, el batlle acompanyarà ses majestats fins al balcó principal del Passeig de Dintre, des d'on els lliurarà la clau de la ciutat perquè puguin repartir els regals al llarg de la nit.
Pluja de caramels
Tot seguit, Ses Majestats els Reis d'Orients saludaran i faran una pluja de caramels des del balcó i després aniran al Campament Reial que, per segon any consecutiu, estarà situat a la Plaça d'Espanya. Els reis s'asseuran als seus respectius trons per rebre en mà les cartes dels nens i nenes.
Allà també se'ls continuarà repartint els caramels que ja s'hauran estat tirant des de les carrosses al llarg de la cavalcada. Per millorar la seguretat de la marxa de la Cavalcada de Reis 2026 els caramels sense gluten, aptes per celíacs, només es repartiran des de les carrosses dels tres reis, des del balcó del consistori i al Campament Reial. En total, es preveu repartir la tona de caramels.
Vuit carrosses i dues bandes de música
Una altra de les novetats d'aquesta cavalcada serà que els integrants de dues formacions musicals tornaran a desfilar: la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria i la Banda Musical de Blanes i Mossèn Joan Batlle. Cada banda anirà alternant les cançons que aniran tocant encapçalant la Cavalcada de Reis, darrera els mags que aniran obrint pas.
Hi haurà vuit carrosses com la de Fades de Neu, la Selva Africana, la dels Peixos o l'Estel d'Orient.
Tancaran la Cavalcada de Reis la Colla de Diables, així com la Carrossa de les joguines i el carbó.
