Tossa de Mar dona la benvinguda al 2026 amb el tradicional Primer Bany de l’Any

En l'acte hi ha participat un centenar de persones

Les imatges del primer bany de l'any a Tossa de Mar

Les imatges del primer bany de l'any a Tossa de Mar / Dani Guerrero

Redacció

Un centenar de persones s’han llançat a l’aigua a la Platja Gran de Tossa de Mar per donar la benvinguda el 2026 amb la celebració del tradicional Primer Bany de l’Any. L'acte organitzat pels Fondistes de Tossa i amb la col·laboració de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Tossa de Mar i diversos establiments i entitats locals, ha agrupat als més atrevits, els quals han desafiat el vent i la baixa temperatura, tot i la presència del Sol, per encetar l'any amb una remullada. Un cop finalitzat el bany i, tant punt sortir de l'aigua, els participants han pogut recuperar forces amb xocolata calenta, cava i participar en un sorteig d’una panera, passant el primer matí del 2026 fent una activitat saludable i refrescant que combina esport i salut.

