Tossa de Mar dona la benvinguda al 2026 amb el tradicional Primer Bany de l’Any
En l'acte hi ha participat un centenar de persones
Un centenar de persones s’han llançat a l’aigua a la Platja Gran de Tossa de Mar per donar la benvinguda el 2026 amb la celebració del tradicional Primer Bany de l’Any. L'acte organitzat pels Fondistes de Tossa i amb la col·laboració de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Tossa de Mar i diversos establiments i entitats locals, ha agrupat als més atrevits, els quals han desafiat el vent i la baixa temperatura, tot i la presència del Sol, per encetar l'any amb una remullada. Un cop finalitzat el bany i, tant punt sortir de l'aigua, els participants han pogut recuperar forces amb xocolata calenta, cava i participar en un sorteig d’una panera, passant el primer matí del 2026 fent una activitat saludable i refrescant que combina esport i salut.
