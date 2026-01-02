Cavalcada de Reis a Lloret de Mar: noves carrosses de temàtica marinera i camells amb regals
A la plaça de l'Ajuntament es projectarà un videomapping amb els dibuixos dels nens de les escoles del municipi
Els Reis d'Orient arribaran en vaixell a Lloret de Mar, a les sis de la tarda davant la Roca d'en Maig. La comitiva de gairebé 200 persones faran un recorregut per acabar a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi haurà un videomapping amb els dibuixos dels infants de les escoles del municipi.
El recorregut de la Cavalcada s’iniciarà cap a les 18.30 h, en direcció al Museu del Mar. Després, cap a les 19.30 h, es podrà gaudir del videomapping. Ses Majestats arribaran a la Casa de la Vila, on rebran el pa i la sala i faran el seu discurs a tots els assistents. Una vegada hagi acabat el discurs, a les 20.00 h, els Reis recolliran les cartes dels infants als trons reials, que estaran situats a l’inici del passeig Jacint Verdaguer.
L’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a Lloret té diverses novetats. A banda de l’increment de persones de la comitiva reial, enguany també s’incorporen noves carrosses de temàtica marinera i els camells reials portaran regals.
D’altra banda, a més de poder entregar les cartes, durant la cavalcada, tots els infants que vulguin podran entregar els seus xumets als xumeters. A més, hi haurà una zona reservada per a persones amb diversitat funcional, al costat del Museu del Mar, amb la presència de voluntaris per a tot allò que necessitin.
En paraules de l’alcalde, Adrià Lamelas, “estem molt nerviosos i emocionats per l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient al nostre poble. Convidem a tots els nens i nenes de Lloret a venir a saludar als Reis i a entregar les seves cartes. Com sempre, serà unmoment molt esperat i especial”.
