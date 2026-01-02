Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cavalcada de Reis a Lloret de Mar: noves carrosses de temàtica marinera i camells amb regals

A la plaça de l'Ajuntament es projectarà un videomapping amb els dibuixos dels nens de les escoles del municipi

La Cavalcada Reial en una imatge d'arxiu.

La Cavalcada Reial en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Lloret de Mar

Els Reis d'Orient arribaran en vaixell a Lloret de Mar, a les sis de la tarda davant la Roca d'en Maig. La comitiva de gairebé 200 persones faran un recorregut per acabar a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi haurà un videomapping amb els dibuixos dels infants de les escoles del municipi.

El recorregut de la Cavalcada s’iniciarà cap a les 18.30 h, en direcció al Museu del Mar. Després, cap a les 19.30 h, es podrà gaudir del videomapping. Ses Majestats arribaran a la Casa de la Vila, on rebran el pa i la sala i faran el seu discurs a tots els assistents. Una vegada hagi acabat el discurs, a les 20.00 h, els Reis recolliran les cartes dels infants als trons reials, que estaran situats a l’inici del passeig Jacint Verdaguer.

L’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a Lloret té diverses novetats. A banda de l’increment de persones de la comitiva reial, enguany també s’incorporen noves carrosses de temàtica marinera i els camells reials portaran regals.

D’altra banda, a més de poder entregar les cartes, durant la cavalcada, tots els infants que vulguin podran entregar els seus xumets als xumeters. A més, hi haurà una zona reservada per a persones amb diversitat funcional, al costat del Museu del Mar, amb la presència de voluntaris per a tot allò que necessitin. 

En paraules de l’alcalde, Adrià Lamelas, “estem molt nerviosos i emocionats per l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient al nostre poble. Convidem a tots els nens i nenes de Lloret a venir a saludar als Reis i a entregar les seves cartes. Com sempre, serà unmoment molt esperat i especial”.

