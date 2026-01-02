Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Joguines per als més vulnerables a Blanes, Tossa i Lloret

Creu Roja Joventut ha tancat la campanya d'aquestes festes repartint 91 lots amb joguines per a nens de 0 a 12 anys

Lots de joguines que s'han repartit.

Lots de joguines que s'han repartit. / Ajuntament de Blanes

Redacció

Redacció

Blanes

Creu Roja Joventut ha tancat la Campanya de Joguines 2025-2026 amb el repartiment de 91 lots a famílies de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar. Els lots, destinats a infants d’entre 0 i 12 anys, inclouen joguines, jocs educatius i material didàctic.

Del total, 72 lots s’han distribuït a Blanes, 10 a Lloret de Mar i 9 a Tossa de Mar. El repartiment s’ha fet de manera esglaonada a cada municipi, i el darrer lliurament ha tingut lloc aquesta setmana a la seu de Creu Roja de Blanes.

Les famílies beneficiàries van tramitar la sol·licitud a través dels serveis d’Acció Social dels respectius ajuntaments, que van traslladar les peticions a Creu Roja perquè els lots s’adaptessin a l’edat i necessitats de cada infant. Cada lot conté com a mínim tres joguines, a més d’un conte o material escolar, així com jocs educatius i cooperatius.

Menys famílies

Totes les joguines són noves, no sexistes ni bèl·liques. Per segon any consecutiu, el nombre de famílies ateses ha estat inferior al d’altres edicions, després que es restringís l’accés a les famílies amb una situació econòmica més vulnerable per evitar la picaresca, tot i tenir una situació econòmica que no requereix d'aquesta ajuda.

Des de l’Assemblea Local de Creu Roja Blanes-Lloret-Tossa s’ha agraït la implicació del voluntariat i la col·laboració d’entitats, empreses i associacions que han fet possible la campanya amb donacions econòmiques o de joguines.

