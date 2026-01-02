Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten una parella desorientada durant una ruta pel Matagalls

Els Bombers els van localitzar després de dues hores i mitja de l'avís que s'havien perdut

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Viladrau

Una parella es va desorientar durant una ruta pel Matagalls aquest dijous, fet que va obligar els Bombers a activar un dispositiu de recerca.

Tot va començar quan faltaven quatre minuts per dos quarts de vuit del vespre, quan el 112 va rebre l’alerta d’un home i una dona que informaven que s’havien perdut baixant del Matagalls cap a l’ermita de Sant Bernat del Montseny. Explicaven que feien una ruta circular i que, amb la foscor a la tornada, s’havien desorientat, apartant-se del camí principal i trobant-se en una pista forestal.

Arran dels fets, els Bombers van muntar una recerca i van distribuir els efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i del Grup Caní de Recerca (GRCR) per sectors, seguint les indicacions que anava donant la parella. Finalment, els van localitzar a uns dos quilòmetres de la pista principal, quan faltaven set minuts per les deu de la nit, unes dues hores i mitja després de l'avís.

Els afectats estaven sans i estalvis, tot i que amb sensació de fred. Els efectius els van acompanyar fins al seu vehicle, els van abrigar i no van necessitar atenció sanitària del SEM, segons ha informat el cos d’emergències.

