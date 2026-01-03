Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe s'accidenta i acaba dins d'una perruqueria de Blanes

No s'han hagut de lamentar ferits però sí destrosses

L'accident de trànsit de Blanes amb el cotxe a l'interior de la perruqueria.

L'accident de trànsit de Blanes amb el cotxe a l'interior de la perruqueria.

Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Fort ensurt aquest migdia a Blanes: un cotxe ha acaba dins d’una perruqueria.

Un cotxe s’ha encastat contra el local ubicat al carrer Baix Ebre aquest dissabte a un quart d’una i ha acabat a l'interior de les instal·lacions. Malgrat l’aparatositat de l’accident, no s’han lamentat ferits.

El succés ha mobilitzat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, la Policia Local de Blanes i el SEM. Clients i personal del local s’han emportat un fort ensurt, però cap persona ha resultat ferida, i els serveis d’emergències han comprovat l’estat de tots els implicats.

L'accident de trànsit de Blanes amb el cotxe a l'interior de la perruqueria.

L'accident de trànsit de Blanes amb el cotxe a l'interior de la perruqueria.

L’accident ha estat especialment aparatós perquè el vehicle, que ha entrat de recules dins del local, ha destrossat l’aparador. Els bombers han retirat l’aparador i han netejat la façana, sense que es registrin danys a l’estructura de l’edifici, segons el cos d’emergències.

De moment, sembla que el vehicle podria haver-se desfrenat, tot i que encara se’n desconeixen més detalls.

TEMES

