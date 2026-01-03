Un cotxe s'accidenta i acaba dins d'una perruqueria de Blanes
No s'han hagut de lamentar ferits però sí destrosses
Fort ensurt aquest migdia a Blanes: un cotxe ha acaba dins d’una perruqueria.
Un cotxe s’ha encastat contra el local ubicat al carrer Baix Ebre aquest dissabte a un quart d’una i ha acabat a l'interior de les instal·lacions. Malgrat l’aparatositat de l’accident, no s’han lamentat ferits.
El succés ha mobilitzat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, la Policia Local de Blanes i el SEM. Clients i personal del local s’han emportat un fort ensurt, però cap persona ha resultat ferida, i els serveis d’emergències han comprovat l’estat de tots els implicats.
L’accident ha estat especialment aparatós perquè el vehicle, que ha entrat de recules dins del local, ha destrossat l’aparador. Els bombers han retirat l’aparador i han netejat la façana, sense que es registrin danys a l’estructura de l’edifici, segons el cos d’emergències.
De moment, sembla que el vehicle podria haver-se desfrenat, tot i que encara se’n desconeixen més detalls.
