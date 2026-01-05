Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Blanes dona la benvinguda als Reis d'Orient amb un castell de focs des del port

Ses Majestats tornen a arribar per mar en una cavalcada que ha acabat a l'ajuntament

Els Reis d'Orient han tornat a arribar per mar aquest dilluns 5 de gener a Blanes amb un castell de focs que els ha donat la benvinguda al municipi. L'alcalde, Jordi Hernández, ha recordat que "Blanes és una ciutat de pólvora", en referència al tradicional festival de focs artificials que es fa a l'estiu des de fa més de mig segle. Una vegada han arribat a terra, Ses Majestats han passejats pels principals carrers del municipi i han baixat de les carrosses per acabar l'últim tram del recorregut de la cavalcada a peu, on han saludat a tots els infants que els esperaven. Una vegada a l'ajuntament, han pujat fins al balcó on l'alcalde els ha fet entrega de les claus de la ciutat perquè puguin entrar a les cases aquesta nit.

