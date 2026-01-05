Centenars de famílies reben a Lloret de Mar els Reis d'Orient que arriben amb carrosses noves d'estil mariner
La cavalcada recórrer el passeig marítim de la ciutat amb una comitiva de més de 200 persones, la més gran fins ara
Els carrers de Lloret de Mar s'han omplert de famílies aquest dilluns per rebre els Reis d'Orient, en una cavalcada que ha comptat amb més de 200 participants, el doble que l'any passat. Ses Majestats han arribat puntualment per mar a les sis de la tarda i mitja hora més tard s'han posat en marxa en direcció a la plaça de l'Ajuntament, on han arribat pels volts de les vuit del vespre. Entremig, centenars d'infants els han anat a rebre amb els seus fanalets per donar-los la benvinguda a la localitat selvatana. Tot plegat acompanyat d'una comitiva que ha animat els assistents durant el recorregut i que ha comptat, entre d'altres, amb un vídeomapping projectat a l'Ajuntament de Lloret de Mar amb dibuixos d'infants de la localitat.
La cavalcada ha començat des de les escales del camí de ronda de la Roca d'en Maig, just després que Melcior, Gaspar i Baltasar baixessin de la barca que els ha portat fins a Lloret de Mar. Aleshores ha començat una marxa que ha durat prop d'una hora i mitja i que ha acabat, com és habitual davant de l'Ajuntament de Lloret, on l'alcalde ha rebut Ses Majestats i els ha entregat les claus de la ciutat. Després, els tres reis s'han dirigit als infants per recordar-los que deixessin aigua pels camells i han rebut les cartes d'una canalla il·lusionada.
Tot i la fred, els lloretencs han sortit al carrer per veure una cavalcada que ha tingut moments d'emoció, més enllà del pas dels tres reis. Mitja hora abans de l'arribada al consistori de Ses Majestats, s'ha projectat un videomapping a la façana amb dibuixos que diversos infants d'escoles de Lloret han fet, per donar la benvinguda als Reis d'Orient.
Aquesta, però, no ha estat l'única novetat que presentava la cavalcada. Les més destacades han estat, d'una banda, les carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar decorades amb motius mariners propis de la localitat i d'altra banda les prop de 200 persones que han acompanyat els reis, sota la direcció artística d'Ivan Soriano.
En aquest sentit, Soriano ha explicat que han procurat fer una cavalcada innovadora i amb "un marcat caràcter mediterrani" amb la participació d'entitats locals i veïns de Lloret. "És un producte fet amb la gent de Lloret i per a la gent de Lloret. La voluntat és tenir aquesta identitat", ha explicat.
En aquest mateix sentit s'ha expressat la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, que ha destacat l'esforç que s'ha fet des de l'Ajuntament en col·laboració amb la societat civil per tenir una cavalcada "a l'alçada de la ciutat".
"Nosaltres volem que aquesta nit millori cada any. El 2025 ja vam fer un salt important i aquest any amb molta més participació i novetats", ha remarcat López. I és que, a banda d'unes carrosses renovades i més gent que mai a la cercavila, també s'ha renovat bona part del vestuari i s'ha ampliat la zona per a persones amb diversitat funcional.
El pa, la sal i els dibuixos dels infants
Una de les principals novetats, però, ha estat l'entrega dels dibuixos que els infants de les escoles de Lloret de Mar han fet pels Reis d'Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar han rebut de mans de les autoritats el pa i la sal, tal com és tradició a Lloret de Mar, abans d'entrar al consistori, però també se'ls ha entregat els dibuixos dels nens i nenes de la localitat.
Uns dibuixos que s'han projectat a la façana de l'Ajuntament de Lloret de Mar, just abans que Ses Majestats sortissin al balcó del consistori per saludar els milers d'assistents. En el seu discurs, el rei Melcior ha agraït la rebuda a les famílies i ha recordat als infants que han de deixar aigua als camells abans d'anar a dormir.
Tot plegat en una tarda que, tot i la incertesa inicial, el temps ha aguantat i la pluja no ha aparegut.
