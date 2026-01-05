Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
cavalcada Reis Gironanevades CatalunyaVeneçuelaNicolás Madurocontenidors Gironasorteig del Nenrescat Núria
instagramlinkedin

Desallotgen un restaurant de Blanes per un incendi elèctric

Cremava la caixa de ploms i ha provocat molt de fum

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Els Bombers han treballat aquest dilluns en un incendi en un restaurant de Blanes que ha obligat a desallotjar-lo de manera preventiva.

El succés ha tingut lloc quan faltaven deu minuts per a les dues del migdia en un establiment del carrer de Camadasa i ha motivat l’activació de cinc dotacions de Bombers, tot i que finalment només n’han actuat dues.

Segons ha informat el cos d’emergències, s’han disparat els ploms del local i la caixa elèctrica ha començat a cremar, generant una gran quantitat de fum. Arran dels fets, s’ha demanat a les persones que es trobaven a l’interior del restaurant que sortissin a l’exterior i tanquessin les portes fins a l’arribada dels Bombers.

Un cop al lloc, els efectius han comprovat que no hi havia cap perill, han apagat el foc i han ventilat el local. Al cap de poca estona han donat el servei per finalitzat.

El succés s’ha saldat sense ferits. En aquest servei també s'hi ha desplaçat la Policia Local de Blanes.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents