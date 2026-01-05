Desallotgen un restaurant de Blanes per un incendi elèctric
Cremava la caixa de ploms i ha provocat molt de fum
Els Bombers han treballat aquest dilluns en un incendi en un restaurant de Blanes que ha obligat a desallotjar-lo de manera preventiva.
El succés ha tingut lloc quan faltaven deu minuts per a les dues del migdia en un establiment del carrer de Camadasa i ha motivat l’activació de cinc dotacions de Bombers, tot i que finalment només n’han actuat dues.
Segons ha informat el cos d’emergències, s’han disparat els ploms del local i la caixa elèctrica ha començat a cremar, generant una gran quantitat de fum. Arran dels fets, s’ha demanat a les persones que es trobaven a l’interior del restaurant que sortissin a l’exterior i tanquessin les portes fins a l’arribada dels Bombers.
Un cop al lloc, els efectius han comprovat que no hi havia cap perill, han apagat el foc i han ventilat el local. Al cap de poca estona han donat el servei per finalitzat.
El succés s’ha saldat sense ferits. En aquest servei també s'hi ha desplaçat la Policia Local de Blanes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un centenar de persones es concentren a Girona contra l'atac dels EUA a Veneçuela
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- Matí marcat pels accidents de trànsit a les comarques gironines
- Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
- Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
- Mallorca - Girona, en directe (0-2)