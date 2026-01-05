Els ecologistes critiquen que els organitzadors de la Ryder Cup "insinuïn" la construcció d'un tercer camp a Caldes
Denuncien que si finalment es fes "es podria considerar una vulneració de l'acord signat amb la Generalitat"
L'Associació de Naturalistes de Girona critica que el Camiral Golf manté "la pressió sobre els recursos naturals" amb la projecció d'ampliació de les instal·lacions que fa per acollir la Ryder Cup. L'entitat apunta que els responsables del golf i la federació mantenen la insinuació de la construcció d'un tercer camp com una possibilitat per pressionar les administracions. Malgrat tot, en una entrevista a l'ACN asseguren que si finalment es fa aquest tercer camp seria "una vulneració de l'acord signat amb la Generalitat". De fet, exigeixen al Govern que inclogui "clàusules vinculants" a l'aportació econòmica que farà "que prohibeixin de manera explícita qualsevol ampliació" del complex.
Després que aquest estiu s'oficialitzés que la Ryder Cup es farà a Caldes de Malavella el 2031, l'Associació de Naturalistes de Girona mantenen més que mai el seu escepticisme amb aquesta competició esportiva. De fet, l'entitat assegura que ja s'ha aprovat l'ampliació del complex Camiral Golf & Wellness que preveu la construcció d'un llac artificial amb finalitats paisatgístiques, una hípica, instal·lacions esportives o una vinya amb celler.
Per a l'entitat ecologista això demostra que els organitzadors de la competició mantenen "un model de creixement en la mateixa direcció" que es tradueix en "més ocupació de sòl i més pressió sobre els recursos naturals". A més, els ecologistes retreuen que els responsables del Camiral i de la Federació de Golf insinuïn la construcció d'un tercer camp de golf com a mesura de pressió a les administracions, per tal que aquestes cedeixin i finalment donin el vistiplau a la construcció.
Malgrat tot, l'Associació de Naturalistes de Girona asseguren que el projecte aprovat per acollir la competició de golf "es basa en la fusió dels dos camps existents i descarta explícitament la construcció d'un tercer recorregut". Per a l'entitat, si finalment es fes "es podria considerar una vulneració de l'acord signat amb la Generalitat" i que garantia que la candidatura evités els impactes que podria suposar el tercer camp.
En aquest sentit, els naturalistes demanen al Govern que "publiqui íntegrament" l'acord signat entre la Generalitat, el Camiral i la Federació de Golf per garantir la transparència i al mateix temps reclamen que s'hi incloguin "clàusules vinculants" per tal que si es vulnera alguna de les parts es trenqui l'acord i no es doni el finançament acordat. De fet, hi havia el compromís del Govern d'aportar 30 milions d'euros per acollir la Ryder Cup.
Per altra banda, l'associació creu "essencial" reforçar la vigilància ambiental i hídrica per tal que no es facin servir pous ni es comprometin els aqüífers o els cabals ecològics. A més, l'entitat creu que totes les aportacions públiques han de servir per a iniciatives amb un benefici social real.
En una entrevista a l'ACN, l'Associació de Naturalistes de Girona veu "molt preocupant" que la Diputació de Girona ja hagi aprovat una partida de 6 milions d'euros per acollir la competició. Consideren que els "beneficis reals pel territori són incerts" i recorden que altres projectes recents com ara la Copa Amèrica han tingut "un retorn econòmic molt inferior a l'anunciat inicialment".
