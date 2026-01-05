Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rebenten 52 trasters en blocs de pisos de Riudellots de la Selva en una sola nit

Els Mossos d’Esquadra busquen els lladres que es van endur bicicletes, regals i objectes de valor

Dos agents de Mossos d'Esquadra patrullant

Eva Batlle

Riudellots de la Selva

Un grup de lladres va rebentar fins a 52 trasters en una sola nit a Riudellots de la Selva. Els robatoris amb força es van produir la nit del 30 al 31 de gener en tres comunitats que compten amb aparcaments i que donen a cinc carrers del municipi, entre els quals hi ha la zona de la C-25 i l’avinguda dels Països Catalans.

Els delinqüents es van endur bicicletes, regals de Reis i diversos objectes de valor. Segons fonts policials, l’acció apunta a un grup organitzat i professional, que va accedir als aparcaments dels blocs de pisos i va forçar les portes dels trasters per emportar-se tot el que va poder en pocs minuts. Els afectats se'n van adonar quan els primers veïns van accedir als aparcaments.

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners han obert una investigació per identificar i detenir els autors dels robatoris. De moment, no s’han practicat detencions, tot i que els agents disposen d’imatges captades per càmeres de vigilància de la zona, així com d’altres indicis i proves recollides durant la inspecció ocular.

Des dels cossos policials recorden que l’augment de robatoris en trasters durant els mesos de novembre i desembre no és estrany, ja que els lladres aprofiten la proximitat de les festes de Nadal i Reis. En aquestes dates, moltes famílies hi guarden regals i objectes de valor, fet que converteix aquests espais en un objectiu habitual per a grups delictius. Per aquest motiu, recomanen reforçar les mesures de seguretat dels trasters i evitar-hi emmagatzemar objectes de gran valor.

A la ciutat de Girona s’han registrat casos similars recentment. Tal com va informar Diari de Girona, per exemple a mitjans de desembre es van rebentar 15 trasters i se’n va intentar forçar 12 més al barri de Domeny. En aquest cas, tampoc no han transcendit detencions.

TEMES

