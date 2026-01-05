Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Hilari Sacalm commemorarà el centenari de la mort de Josep Ximeno Planas

El municipi prepara un any d'homenatges a la figura del periodista i promotor cultural, amb presentació oficial el 13 de gener, on es donaran a conèixer les diferents activitats

Imatge de Josep Ximeno i Planas.

Imatge de Josep Ximeno i Planas. / Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

Redacció

Redacció

Sant Hilari Sacalm commemorarà el centenari de la mort de Josep Ximeno Planas . El municipi dedicarà el 2026 a la figura de qui va ser periodista i promotor cultural, vinculat a la premsa, a l’estiueig i a la difusió de la imatge del municipi a inicis del segle XX, i és considerat una figura destacada de la vida cultural hilarienca. Per això, Sant Hilari, des de la regidoria de Cultura, Història i Patrimoni impulsa l’Any Ximeno amb l’objectiu de donar a conèixer la seva obra, les seves postals, els setmanaris estiuencs que va dirigir, la seva tasca en la promoció de l’estiueig i campanyes populars per dur a terme millores pel poble. La presentació oficial de les diferents activitats tindrà lloc el proper 13 de gener (6:30 h) a la Sala Noble.

Josep Ximeno oneja la senyera a Sant Miquel de les Formigues.

Josep Ximeno oneja la senyera a Sant Miquel de les Formigues. / Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

L’acte comptarà amb la intervenció de l’alcalde de Sant Hilari, Jordi Rotllant, que donarà la benvinguda. A continuació, hi haurà les intervencions de Mònica Ximeno Roca, besneta de Josep Ximeno; Jordi Grau Ramió, president de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya; i Joan Escolà Pujol, president de Sútia d’Art. Al final de l’acte es presentaran les activitats de l’Any Ximeno com, per exemple, exposicions amb les seves postals i la seva obra, una auca infantil que es treballarà amb les escoles, la nova Ruta Patrimonial de l’Estiueig o l’estrena del capgrós Ximeno.

