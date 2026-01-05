Un xoc entre dos vehicles a Santa Coloma en deixa un de bolcat
Tres persones han resultat ferides
Un xoc entre dos vehicles a Santa Coloma de Farners ha acabat amb un dels cotxes bolcat. L’accident de trànsit ha tingut lloc cap a un quart d’una del migdia d’aquest dilluns al carrer Cadaqués, a la capital de la Selva.
Per causes que es desconeixen, els dos vehicles han col·lidit. En un dels cotxes hi viatjaven una dona i un menor, mentre que a l’altre hi anava una altra dona.
Arran dels fets, s’han activat la Policia Local de Santa Coloma de Farners, els Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els Bombers han arraconat els vehicles, han tornat a posar dret el cotxe que havia bolcat i han prestat la primera assistència als ferits, segons ha informat el cos d’emergències. Les tres persones han resultat ferides i han estat evacuades a l’Hospital Josep Trueta de Girona. De moment, se’n desconeix l’estat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un centenar de persones es concentren a Girona contra l'atac dels EUA a Veneçuela
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- Matí marcat pels accidents de trànsit a les comarques gironines
- Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
- Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
- Mallorca - Girona, en directe (0-2)