Un xoc entre dos vehicles a Santa Coloma en deixa un de bolcat

Tres persones han resultat ferides

Eva Batlle

Eva Batlle

Santa Coloma de Farners

Un xoc entre dos vehicles a Santa Coloma de Farners ha acabat amb un dels cotxes bolcat. L’accident de trànsit ha tingut lloc cap a un quart d’una del migdia d’aquest dilluns al carrer Cadaqués, a la capital de la Selva.

Per causes que es desconeixen, els dos vehicles han col·lidit. En un dels cotxes hi viatjaven una dona i un menor, mentre que a l’altre hi anava una altra dona.

Arran dels fets, s’han activat la Policia Local de Santa Coloma de Farners, els Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els Bombers han arraconat els vehicles, han tornat a posar dret el cotxe que havia bolcat i han prestat la primera assistència als ferits, segons ha informat el cos d’emergències. Les tres persones han resultat ferides i han estat evacuades a l’Hospital Josep Trueta de Girona. De moment, se’n desconeix l’estat.

