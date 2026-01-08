Caçat a l’andana de l'estació de tren: la Policia Local deté un lladre per robar en una quinzena de vehicles a Caldes
Portava motxilla amb objectes sostrets, documentació falsa i estris per cometre els robatoris
La Policia Local de Caldes de Malavella va detenir el dimecres un home relacionat amb gairebé una quinzena de robatoris en vehicles al municipi. L’operatiu de paisà va acabar a l’andana de l’estació de tren.
Un agent que feia vigilància preventiva a la zona del pàrquing de terra situat a l’avinguda Catalunya va veure un encaputxat que corria cap al carrer Mercè Rodoreda i dos agents més feien patrullatge a la mateixa zona justament a causa de l’augment de robatori de vehicles. Els policies van demanar a l'individu que s’aturés, però aquest va ignorar l’ordre i va canviar de direcció cap a les vies del tren.
Els agents van aconseguir interceptar-lo finalment a l’andana i durant la identificació, van comprovar que duia documentació falsa i una motxilla amb objectes que podrien ser robats: cinc bateries portàtils, auriculars, llums, carregadors de mòbil, joieria i fins i tot, una peça d'haixix amagada al mitjó. També portava un passamuntanyes negre, una gorra, un parell de guants, un lot i un martell que podia ser utilitzat per trencar vidres.
Un cotxe violentat
A més, la policia va localitzar un cotxe amb el vidre trencat a l’aparcament de l’avinguda Catalunya, coincidint amb el patrullatge. L’home va ser arrestat i traslladat al dispensari mèdic de Cassà de la Selva i, posteriorment, va quedar a disposició dels Mossos d’Esquadra per continuar amb les diligències.
L’alcalde de Caldes, Sergi Mir en un comunicat assegura que "aquesta detenció és el resultat de la constància i la professionalitat de la nostra Policia Local" i afegeix que seguirant "reforçant la coordinació entre serveis i destinant recursos perquè els nostres carrers continuïn sent un espai segur per a tothom.”
En la mateixa línia, el sotsinspector de la Policia Local, Xavi Muñoz afegeix que “el dispositiu de paisà que vam desplegar responia a un increment de robatoris molt localitzat" i destaca que "l’actitud esquiva del sospitós i el material que duia a sobre confirme les sospites.”
