Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
protesta pagesoshipoteques GironarebaixesTer Stegenassalt Colomersbalisa V16
instagramlinkedin

Un incendi crema un cotxe i n'afecta un altre a Blanes

No s'ha hagut de lamentar ferits

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Ensurt aquest dijous al matí a Blanes, per un incendi al carrer Primer de Maig. Un cotxe ha començat a cremar en una zona on hi havia una desena de vehicles aparcats en fila.

Arran del succés, s’han activat dues dotacions dels Bombers i la Policia Local. Finalment, el foc ha cremat completament el vehicle on s’han originat les flames i també ha afectat la part davantera i el motor del cotxe estacionat just al darrere, segons han informat els Bombers.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents