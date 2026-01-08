Un incendi crema un cotxe i n'afecta un altre a Blanes
No s'ha hagut de lamentar ferits
Ensurt aquest dijous al matí a Blanes, per un incendi al carrer Primer de Maig. Un cotxe ha començat a cremar en una zona on hi havia una desena de vehicles aparcats en fila.
Arran del succés, s’han activat dues dotacions dels Bombers i la Policia Local. Finalment, el foc ha cremat completament el vehicle on s’han originat les flames i també ha afectat la part davantera i el motor del cotxe estacionat just al darrere, segons han informat els Bombers.
