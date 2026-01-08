Lloret de Mar reforma el passeig de Sa Caleta amb una nova rotonda per pacificar el trànsit
L’actuació vol guanyar espai per als vianants en un dels accessos al nucli antic
Lloret de Mar ha iniciat aquest mes de gener les obres de reforma del passeig de Sa Caleta, una actuació que inclou la construcció d’una rotonda física a la cruïlla entre l’avinguda Pau Casals i el passeig Camprodon i Arrieta. El projecte té com a objectiu pacificar el trànsit en aquest àmbit i guanyar espai per als vianants en un dels accessos al nucli antic del municipi.
Els treballs formen part d’un projecte finançat a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2025-2029, concedit per la Generalitat a l’Ajuntament de Lloret de Mar. L’actuació se centra principalment en el tram inicial del passeig, que es transformarà en una plataforma única, amb prioritat per als vianants i una reducció del protagonisme del vehicle privat. Entre les actuacions previstes, també hi ha el trasllat de la pilona de control d’accés a l’inici del passeig, amb l’objectiu d’evitar l’entrada de vehicles no autoritzats. A més, es modificarà l’accés a l’aparcament, que passarà a fer-se des de la nova rotonda, una mesura que ha de permetre reduir els conflictes de circulació que es produïen fins ara entre els veïns i els vehicles que entraven i sortien de l’estacionament.
Pel que fa a la nova rotonda, el regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha explicat que permetrà millorar el pas de vehicles de grans dimensions i incrementar la seguretat viària, ja que substituirà l’actual regulació amb pintura per una rotonda física, fet que hauria de contribuir a reduir la velocitat dels vehicles. Mentre durin les obres, s’han previst afectacions en la mobilitat. L’accés dels veïns de Costa d’en Josep Macià, així com el de les mercaderies destinades als establiments de restauració de Sa Caleta i els usuaris de la Zona Verda, s’haurà de fer pel passeig Camprodon i Arrieta. També s’ha habilitat una zona alternativa d’estacionament per a motocicletes.
Un cop finalitzats els treballs, es reduirà el nombre de places d’aparcament a la Sardana. Com a alternativa, l’Ajuntament assenyala el pàrquing de Can Lloranes, que disposarà de 160 places i incorporarà millores en l’ordenació i la senyalització.
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge