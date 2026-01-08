Neix Impulsem Sant Hilari, la plataforma "transversal" que substitueix ERC
El projecte es va avançar a l’octubre amb la designació d’Emma Puigví com a candidata republicana i s’ha presentat ara a través d’un vídeo a les xarxes
La plataforma Impulsem Sant Hilari s’ha posat en marxa aquesta setmana a Sant Hilari Sacalm com a nou projecte municipalista que concorrerà en lloc d’ERC a les pròximes eleccions municipals. La iniciativa s’ha fet pública a través d’un vídeo difós a les xarxes socials, on apareixen Emma Puigví, actual regidora d’ERC al consistori, i Ferran Obiols, exregidor republicà, com a principals cares visibles del projecte.
Tot i que la plataforma es presenta ara formalment, el projecte ja es va avançar el mes d’octubre, quan Puigví va ser escollida candidata a l’alcaldia per la militància local d’Esquerra Republicana. En aquell moment, ja es va anunciar que la candidatura del 2027 no concorrerà amb les sigles d’ERC, sinó sota una “plataforma transversal”.
Una plataforma oberta i transversal
“Impulsem Sant Hilari” es defineix com “una plataforma oberta i transversal”, amb la voluntat “d’agrupar persones independents i de diferents sensibilitats polítiques amb l’objectiu de construir una alternativa centrada en el municipi”. Segons expliquen els seus impulsors, el projecte aposta per “les polítiques de proximitat, l’escolta activa i el compromís amb el dia a dia del poble”, com a resposta a la situació actual del municipi.
Puigví, regidora des del 2019, va ser l’única candidatura presentada a l’assemblea d’octubre i va prendre el relleu de Xevi Prat com a candidata del projecte polític que fins ara havia concorregut sota les sigles republicanes. Nascuda l’any 1993 a Sant Hilari, Puigví és graduada en turisme i està fortament vinculada al teixit cultural del municipi, com a presidenta de la Coral Veus Alegres i col·laboradora d’altres entitats locals.
Quan va ser escollida candidata, Puigví va afirmar que “Sant Hilari necessita un projecte nou, amb un grup de persones que tingui la voluntat d’impulsar el poble de manera transparent, amb ambició, però sempre de forma coherent i pensant en el futur”. I va afegir: “Tinc la força i la il·lusió per encapçalar aquest projecte, de treballar colze a colze amb tothom qui tingui l’objectiu de millorar Sant Hilari i de defensar els interessos dels seus veïns i veïnes”.
La plataforma preveu fer una presentació pública a la primavera, que servirà per donar a conèixer amb més detall el projecte, ampliar l’equip i obrir espais de participació amb la ciutadania
