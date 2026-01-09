El Jardí Marimurtra de Blanes tanca el 2025 amb un rècord històric de 235.000 visitants coincidint amb el centenari
Els turistes francesos encapçalen la procedència dels visitants d'un any marcat per la desestacionalització
El Jardí Botànic Marimurtra de Blanes ha tancat el 2025 amb 235.395 visitants, la xifra més alta de la seva història, amb un increment del 18,07% respecte a l'any anterior. Aquest rècord arriba coincidint amb la cloenda dels actes del centenari del Jardí, celebrats entre el 2024 i el 2025 amb una programació intensa i diversa. L'augment del públic ha anat acompanyat d'una internacionalització, amb els turistes francesos al capdavant, i d'una tendència creixent cap a la desestacionalització dels turistes. El reforç de les activitats educatives, la consolidació del festival familiar 'Marimurtríssim' i la incorporació d'un nou director científic han contribuït a l'augment de les visites.
El 2025 és l'any que el Jardí Botànic Marimurtra de Blanes ha rebut més afluència de públic des de la seva obertura. Amb 235.395 visitants, el Jardí ha assolit un nou màxim històric, impulsat en part per les activitats commemoratives del seu centenari, que han contribuït a ampliar i diversificar els públics.
Pel que fa a la procedència, els turistes francesos han estat el col·lectiu més nombrós, amb un 16,36% del total, seguits de molt de prop pels visitants catalans (16,28%) i pels xinesos (14,72%). El rànquing el completen els turistes polonesos (9,51%) i alemanys (6,18%).
Una altra tendència destacada, segons explica la direcció del Marimurtra, és la progressiva desestacionalització de les visites. Tot i que l'estiu continua concentrant la major afluència, la primavera ha registrat un augment notable i la tardor també mostra una evolució creixent, fet que contribueix a un flux més equilibrat al llarg de l'any.
Aquest any també s'ha apostat per l'educació. Durant el 2025 s'han dut a terme 410 visites guiades i el Jardí ha rebut 3.791 alumnes. En l'àmbit familiar, la segona edició del Festival Botànic 'Marimurtríssim', celebrada al maig, s'ha consolidat com "una cita de imprescindible per a les famílies que busquen una experiència educativa, lúdica i gastronòmica en plena natura", segons ha detallat la direcció de l'espai.
La Fundació Carl Faust ha reforçat la seva tasca divulgativa amb tallers i activitats, destacant el nou projecte social de jardineria i hort adreçat a la gent gran.
Finalment, el 2025 ha estat també l'any de la reincorporació del nou director científic, el doctor en Botànica Josep A. Rosselló, que des del setembre lidera els projectes de recerca i el nou Pla de col·lecció del Jardí.
La Fundació Carl Faust va ser constituïda l'any 1951 per Carl Faust, creador del Jardí Botànic Marimurtra, amb la finalitat de garantir la continuïtat del seu llegat. Entre els seus objectius fundacionals hi figuren "la protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània, especialment en botànica, cercant la cooperació i les relacions internacionals en benefici, tot plegat, de la recerca i de la divulgació científica".
