El vent fa caure cables i deixa una urbanització d'Anglès sense llum
Els Bombers van intervenir per retirar el cablejat caigut i van avisar la companyia subministradora
Una urbanització d’Anglès es va quedar sense electricitat dijous a la nit a causa del fort vent.
Segons van informar els Bombers, la caiguda de diversos cables va provocar que diferents domicilis es quedessin sense subministrament elèctric. L’avís es va rebre cap a tres quarts d’onze de la nit, quan es va alertar que al carrer Verneda no hi havia llum, així com en habitatges propers de la urbanització.
En arribar al lloc dels fets, els Bombers van confirmar que la incidència afectava una urbanització, van localitzar el cablejat penjant, el van retirar i van avisar la companyia subministradora, que es va fer càrrec de la incidència per solucionar-la.
Alguns punts de les comarques gironines es troben en alerta des de dijous per fortes ventades i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu ratxes de més de 80 km/h.La d'Anglès és per ara la incidència més destacada que els Bombers han hagut de solucionar. Fins a les vuit del matí, han rebut cinc avisos en total a la Regió d'Emergències de Girona.
