Accident prop de la discoteca Millennium de Sils: un ferit menys greu i un positiu en alcoholèmia
Un encalç entre dos turismes ha activat una dotació de Bombers, cinc dels Mossos i el SEM
Ariadna Gombau
Un encalç entre dos vehicles prop de la discoteca Millennium de Sils, al punt quilomètric 1 de la GI-555, ha deixat un ferit de caràcter menys greu. L’accident s’ha produït cap a 2/4 de set del matí, i fins al lloc s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Mossos d’Esquadra, una dels Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Un dels conductors ha donat positiu en la prova d’alcoholèmia.
Segons fonts policials, el conductor d’un dels cotxes implicats ha frenat en veure una persona caminant pel voral, fet que ha provocat que el vehicle que circulava darrere topés contra ell. A conseqüència de l’impacte, una de les persones ha resultat ferida de menys gravetat.
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- Nou pas per poder aixecar dues noves torres al parc del Migdia de Girona
- Girona-Osasuna: Benvinguts a la tranquil·litat (1-0)
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- La Setmana Santa caurà en aquestes dates el 2026: el pont més llarg de la primavera