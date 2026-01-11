Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Accident prop de la discoteca Millennium de Sils: un ferit menys greu i un positiu en alcoholèmia

Un encalç entre dos turismes ha activat una dotació de Bombers, cinc dels Mossos i el SEM

Imatge d'arxiu d'agents dels Mossos

Ariadna Gombau

Un encalç entre dos vehicles prop de la discoteca Millennium de Sils, al punt quilomètric 1 de la GI-555, ha deixat un ferit de caràcter menys greu. L’accident s’ha produït cap a 2/4 de set del matí, i fins al lloc s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Mossos d’Esquadra, una dels Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Un dels conductors ha donat positiu en la prova d’alcoholèmia.

Segons fonts policials, el conductor d’un dels cotxes implicats ha frenat en veure una persona caminant pel voral, fet que ha provocat que el vehicle que circulava darrere topés contra ell. A conseqüència de l’impacte, una de les persones ha resultat ferida de menys gravetat.

