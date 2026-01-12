Arbúcies inicia les obres de millora integral del passeig de la Riera
El projecte, amb una inversió de 668.925 euros, s’executarà en dues fases al llarg de quatre quilòmetres
L’Ajuntament d’Arbúcies iniciarà aquest mes les obres de millora integral del passeig de la Riera, un dels espais naturals, patrimonials i turístics més emblemàtics del municipi. El projecte compta amb un pressupost d’execució de 668.925 euros i preveu actuacions al llarg d’uns quatre quilòmetres, que es desenvoluparan en dues fases.
La primera fase s’allargarà fins al mes de març. Durant aquest període, el passeig de la Riera continuarà sent accessible, tot i que hi haurà afectacions puntuals que estaran degudament senyalitzades per garantir la seguretat de vianants i ciclistes.
Les actuacions tenen un caràcter integral i inclouen la millora de la seguretat i l’accessibilitat, amb la rehabilitació de ponts, passeres, escales, baranes i murs; el condicionament del ferm i del traçat per facilitar un ús més segur i confortable; i la millora paisatgística i ambiental, amb la neteja i sanejament de la vegetació i la retirada d’espècies invasores. El projecte també contempla la dignificació de miradors, zones de berenador i espais d’estada, així com la millora de les àrees infantils i de lleure, i la posada en valor d’espais singulars i patrimonials al llarg de tot el recorregut.
L’Ajuntament destaca que aquesta actuació representa un pas endavant en la consolidació del passeig de la Riera com el principal pol turístic del municipi i reforça l’aposta per un model de turisme sostenible, de qualitat i estretament vinculat a la natura i al paisatge.
El regidor d’Obres i Manteniment Urbà, Àngel Cabrero, ha assenyalat que “el passeig de la Riera ha esdevingut un tret distintiu d’Arbúcies des que es va començar a construir a mitjans dels anys noranta” i ha afegit que “aquest projecte no només millora l’experiència de les persones visitants, sinó que també incrementa la qualitat de vida de la ciutadania, reforçant el passeig com un espai de trobada, de lleure i d’identitat del municipi”.
El projecte és possible gràcies a una subvenció dels fons europeus Next Generation, gestionada per l’Ajuntament d’Arbúcies i el Consell Comarcal de la Selva. Concretament, forma part de la segona convocatòria extraordinària del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), dins del projecte comarcal “PSTD La Selva Interior”, integrat en el Pla Territorial de Turisme Sostenible en Destinació de Catalunya.
El conjunt del projecte comarcal compta amb un finançament total de 2.818.170 euros, dels quals Arbúcies rep una inversió de 668.925 euros destinada a diverses actuacions vinculades a la millora de l’experiència turística i a la sostenibilitat del municipi.
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
- Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món