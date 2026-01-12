Un camioner frustra un robatori a l'àrea de servei de Maçanet envestint la furgoneta dels lladres
El vídeo de l'actuació s'ha fet viral
Un camioner va envestir un grup de lladres que estaven robant la mercaderia del seu tràiler a l’àrea de servei de Maçanet de la Selva i va aconseguir impedir el robatori. El conductor va xocar deliberadament contra la furgoneta on els delinqüents ja havien carregat tots els paquets que pretenien endur-se.
Els fets van passar de matinada aquest cap de setmana en aquesta àrea de servei de l’AP-7. Els lladres no s’esperaven la reacció del xofer, que no va dubtar a actuar per evitar el robatori. Els assaltants van fugir del lloc sense botí, i de moment no han transcendit més detalls del succés.
El moment de l’incident va quedar enregistrat en vídeo i les imatges s’han fet virals a les darreres hores. El vídeo ha estat àmpliament compartit a les xarxes socials, especialment en grups de transportistes, on ha generat un intens debat sobre la inseguretat que pateix el sector.
Investigació oberta
Els fets es van produir poc abans de dos quarts de tres de la matinada del dia 11, la nit de dissabte a diumenge. Tal com es pot veure a les imatges, l’home, que dormia a l’interior del tràiler, es va adonar que sentia sorolls estranys i que li havien trencat la lona i el vidre del camió mentre carregaven els seus productes en una furgoneta.
Davant la situació, el camioner va reaccionar col·lisionant amb la furgoneta —que posteriorment es va comprovar que havia estat robada a Sant Adrià de Besòs—, fet que va provocar que els lladres fugissin amb un altre vehicle. A conseqüència del xoc, un altre camió estacionat a la zona també va patir danys.
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners van atendre el robatori violent a l’àrea de servei, i el camioner va denunciar els fets. Segons han informat des del cos policial, la investigació continua oberta.
Robatoris de "teloners"
Aquest és un nou episodi d’una problemàtica recurrent que afecta els transportistes a les àrees de descans i de servei. Els anomenats teloners, especialitzats en aquest tipus de robatoris, actuen aprofitant les aturades nocturnes: tallen la lona dels tràilers o forcen les portes per accedir a la mercaderia i endur-se-la ràpidament sovint amb furgnetes robades o de lloguer.
Els Mossos d’Esquadra mantenen una lluita constant contra aquests grups organitzats, que fa anys que actuen a les comarques gironines, amb dispositius de vigilància i investigacions específiques per frenar aquesta tipologia delictiva.
