Un conductor temerari ignora un control, s'accidenta i fuig a peu a Vidreres
Munten un ampli dispositiu de recerca amb la participació de diversos cossos policials i el detenen al cap d'unes hores per conducció temerària i desobediència greu
Un conductor temerari va ignorar un control policial a la C-63, es va accidentar i va fugir a peu a Vidreres. Posteriorment, es va muntar un ampli dispositiu de recerca amb la participació de diversos cossos policials i el van arrestar al cap d'unes hores com a presumpte autor d’un delicte per conducció temerària i desobediència greu.
Els fets es remunten al dissabte dia 10 de matinada quan la policia havia muntat un control preventiu de trànsit a la carretera C-63, el vehicle no es va voler aturar i va desobeir les indicacions dels agents i va iniciar una fugida a gran velocitat, posant en greu risc la seguretat viària.
Droga i objectes perillosos
El conductor va fer maniobres perilloses i reiterades infraccions de les normes de circulació fins que va patir un accident dins del nucli urbà de Vidreres. Després del sinistre, el conductor va abandonar el vehicle i va fugir a peu. Això va activar un ampli dispositiu de recerca amb la participació de les policies locals de Caldes de Malavella, Sils i Maçanet de la Selva, juntament amb els Mossos d’Esquadra. En l’escorcoll del vehicle van trobar objectes potencialment perillosos i substàncies estupefaents, que van ser retirats al dipòsit municipal.
Al migdia, una patrulla de la Policia Local va localitzar una persona que coincidia amb la descripció del fugitiu. Durant la identificació, els agents van detectar irregularitats documentals i indicis compatibles amb la fugida, fet que va derivar en la seva detenció.
L’Ajuntament i la Policia Local de Vidreres en un comunicat han destacat la bona coordinació entre els diferents cossos policials i han recordat la importància dels controls preventius per garantir la seguretat i la convivència al municipi.
