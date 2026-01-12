Una obra de teatre arriba als instituts de la Selva per abordar la salut mental i el suïcidi juvenil
La Falca és una proposta de teatre fòrum participatiu adreçada a l'alumnat d'estudis postobligatoris
L’obra La Falca, una proposta de teatre fòrum participatiu que aborda la salut mental, el suïcidi juvenil i la comunicació dins l’àmbit familiar, arribarà aquest mes als instituts de la comarca de la Selva amb un total de 17 sessions adreçades a l’alumnat d’estudis postobligatoris. La iniciativa compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través del programa Ocell de Foc del Departament de Drets Socials i està organitzada per l’Oficina Jove de la Selva.
El recorregut s’iniciarà aquest dilluns 12 amb la primera representació a l’Institut Rocagrossa de Lloret de Mar i s’estendrà a diversos centres educatius de la comarca, incloent-hi cicles formatius de grau mitjà i superior i Programes de Formació i Inserció (PFI).
Les sessions als instituts es duen a terme a través de la companyia La Nave Va, responsable de La Falca, una obra que combina 30 minuts de representació teatral amb 30 minuts de col·loqui amb l’alumnat. L’objectiu és visibilitzar i generar espais de reflexió i diàleg al voltant de la salut mental i la prevenció del suïcidi juvenil, una realitat que interpel·la directament la comunitat educativa i que requereix ser abordada de manera oberta a les aules.
De manera complementària, el passat 10 d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, La Falca ja es va representar a l’Auditori de Santa Coloma de Farners en un format adreçat a famílies. A més, el divendres 30 de gener està prevista una nova funció al Teatre de Lloret de Mar, mentre que encara resta pendent de confirmar l’espai d’una última actuació. La informació sobre la venda d’entrades per a la funció de Lloret de Mar es facilitarà pròximament.
La Falca és una obra que convida a reflexionar sobre com acompanyar adolescents i joves en l’àmbit familiar. Parteix de la idea que, quan alguna cosa trontolla en la convivència, sovint es posa una “falca” per tapar el problema, però això no en resol l’arrel. A través del teatre fòrum, una tècnica participativa en què el públic pot intervenir a l’escenari i plantejar alternatives als conflictes exposats, l’obra busca fomentar el diàleg i oferir eines a les famílies per afrontar moments difícils.
El conseller de Joventut del Consell Comarcal de la Selva, Roger Puigdevall, ha destacat que “des del Consell Comarcal estem profundament preocupats per les dades que indiquen que el suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves”. En aquest sentit, ha remarcat que “fa anys que treballem en l’àmbit de la salut jove, especialment en la promoció del benestar emocional i la prevenció dels problemes de salut mental, a través de l’Oficina Jove i de programes com Ocell de Foc, que ens permeten acostar recursos, acompanyament i suport emocional als joves del territori”.
Aquesta acció s’emmarca dins del programa Ocell de Foc Gironès i la Selva, que té com a objectiu oferir atenció a joves d’entre 16 i 30 anys, especialment a aquells que presenten problemàtiques de salut mental o malestar emocional, per millorar la seva autonomia personal i facilitar la construcció d’una vida independent.
