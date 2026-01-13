Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi en un jardí de Riells i Viabrea s'escampa i crema una barbacoa i una caseta

El foc es va originar al jardí de l’habitatge i va poder ser controlat ràpidament gràcies a la intervenció dels inquilins dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Riells i Viabrea

Un incendi en una tanca d’un jardí d'una casa de Riells i Viabrea va provocar diverses afectacions aquest dilluns a la nit.

El succés va tenir lloc poc abans de les deu de la nit en una casa del carrer Major del municipi. Els Bombers van rebre l’avís alertant que la tanca d’un habitatge aïllat s’estava cremant i que els mateixos inquilins intentaven apagar el foc amb aigua.

Quan els efectius van arribar al lloc dels fets, l’incendi ja estava gairebé extingit. Van rematar les flames i van comprovar que el foc havia acabat afectant una barbacoa d’obra i una caseta annexa. Cap persona va resultar ferida.

