El jutjat arxiva el 'cas Manga' per presumpta corrupció a la comarca de la Selva tretze anys després
La causa tenia una cinquantena d'investigats i va suposar la dimissió de l'aleshores president del Consell Comarcal
El jutjat d'instrucció 3 de Santa Coloma de Farners ha arxivat el 'cas Manga' per presumpta corrupció a la comarca de la Selva tretze anys després. El cas va sortir a la llum pública el febrer del 2013, arran de l'operació del Servei de Vigilància Duanera que es va saldar amb la detenció, juntament amb tres investigats més, del aleshores president de Consell Comarcal i alcalde de Sant Hilari, Robert Fauria, que va dimitir poc després. El cas era una branca del cas Pokemon, iniciat a un jutjat de Lugo, que investigava una suposada xarxa dedicada a aconseguir contractes d'administracions públiques a través de suborns i tràfic d'influències. El jutjat resol que "s'ha superat amb escreix" el temps d'instrucció i dicta el sobreseïment del cas.
La interlocutòria, que ha avançat 'El Món' i a la qual ha tingut accés l'ACN, posa punt final al cas de presumpta de corrupció d'adjudicacions fraudulentes amb epicentre a la comarca de la Selva que implicava una cinquantena d'investigats, entre els quals hi havia dirigents polítics d'aleshores.
El 'cas Manga' era una branca gironina del cas Pokemon, una macrocausa liderada per la jutgessa del jutjat d'instrucció 1 de Lugo, Pilar de Lara, que va acabar expedientada per "retards" i "abús processal". A la demarcació, el cas va sortir a la llum pública el 13 de febrer del 2013, arran de l'operació desplegada pel Servei de Vigilància Duanera que es va saldar amb quatre detinguts, que van passar a disposició judicial al jutjat de Lugo.
Entre els arrestats hi havia l'aleshores president del Consell Comarcal i alcalde de Sant Hilari, Robert Fauria, el cap de departament de l'ens i l'administrador i l'apoderat de l'empresa GRS Arc Local. A banda, el Servei de Vigilància Duanera també va escorcollar les seus de diversos organismes públics gironins, entre les quals el Xaloc i el Patronat de Turisme. La investigació estava oberta per delictes de suborn, prevaricació, tràfic d'influències, violació de secrets i malversació de diners públics.
El 22 de febrer del 2013, Fauria va anunciar la dimissió de tots els càrrecs per la imputació en el 'cas Manga'. En una compareixença, va defensar la seva innocència i va afirmar que plegava perquè la situació l'havia "sobrepassat", havia causat un dany "irreparable" al seu entorn i volia mantenir les dues institucions d'on era el màxim responsable apartades de qualsevol ombra de sospita. El 'cas Manga' també va acabar amb la dimissió de l'aleshores secretari d'organització d'ERC, Josep Carrapiço, després que el citessin a declarar com a investigat.
Quatre anys després de l'operació, el jutjat de Lugo va dividir la causa en diferents peces i va enviar la que afectava la comarca de la Selva –que aleshores comptava amb 43 investigats, entre els quals diversos polítics gironins- als Jutjats de Santa Coloma de Farners el gener del 2017. El cas va recaure al jutjat d'instrucció 3 i va arribar a acumular una cinquantena d'encausats.
Gairebé tretze anys després de les detencions, el jutjat de Santa Coloma de Farners ha arxivat la causa. La interlocutòria resol que "s'ha superat amb escreix el temps d'instrucció sense que s'hagin pogut practicar les diligències imprescindibles per a l'enjudiciament de la causa". Són, en concret, les declaracions judicials dels investigats.
El jutjat adopta la decisió conforme "als arguments esgrimits" per la secció tercera de l'Audiència de Girona. En una resolució dictada el 30 de gener del 2025, l'Audiència resolia un recurs contra la decisió del jutjat d'instrucció del setembre del 2023 de trossejar la causa en quatre peces separades anomenades 'cas menjadors, 'cas piscina', 'cas caldera' i 'cas nora' i acordar la declaració dels investigats.
La secció tercera advertia que el termini d'instrucció va vèncer el juliol del 2018 i que "ja no és possible" dur a terme les declaracions que no s'havien fet prèviament.
La resolució del jutjat d'instrucció no és ferma i es pot recórrer a l'Audiència de Girona.
