Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
dades aeroport Gironacoipúsinici de curs 2026Concerts a GironaBalisa V-16consell comarcal Garrotxa
instagramlinkedin

Reconeixen un projecte de salut digital de la Corporació de Salut de la Selva

La plataforma Banc de Sang ha obtingut el segell de qualitat ITEMAS, un reconeixement que posa en valor iniciatives innovadores amb impacte real en la pràctica assistencial

La plataforma digital que optimitza el procés transfusional.

La plataforma digital que optimitza el procés transfusional. / CSMS

Redacció

Redacció

Blanes

La plataforma digital Banc de Sang, un projecte creat per professionals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha obtingut el segell de qualitat ITEMAS, un reconeixement que posa en valor iniciatives innovadores amb impacte real en la pràctica assistencial. La plataforma té com a objectiu optimitzar el procés transfusional i garanteix la traçabilitat, la seguretat i l’eficiència en l’administració de sang.

Aquesta distinció l’atorga la Plataforma ITEMAS, promoguda per l’Institut de Salut Carlos III, que dona suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+i) en biomedicina i ciències de la salut amb l’objectiu de garantir que els projectes seleccionats es transfereixin de manera efectiva al sistema sanitari i al sector productiu.

Cal recordar que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és unitat associada a ITEMAS a través de la Unitat de Suport a la Innovació de la regió de Girona, coordinada per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents