Reconeixen un projecte de salut digital de la Corporació de Salut de la Selva
La plataforma Banc de Sang ha obtingut el segell de qualitat ITEMAS, un reconeixement que posa en valor iniciatives innovadores amb impacte real en la pràctica assistencial
La plataforma digital Banc de Sang, un projecte creat per professionals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha obtingut el segell de qualitat ITEMAS, un reconeixement que posa en valor iniciatives innovadores amb impacte real en la pràctica assistencial. La plataforma té com a objectiu optimitzar el procés transfusional i garanteix la traçabilitat, la seguretat i l’eficiència en l’administració de sang.
Aquesta distinció l’atorga la Plataforma ITEMAS, promoguda per l’Institut de Salut Carlos III, que dona suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+i) en biomedicina i ciències de la salut amb l’objectiu de garantir que els projectes seleccionats es transfereixin de manera efectiva al sistema sanitari i al sector productiu.
Cal recordar que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és unitat associada a ITEMAS a través de la Unitat de Suport a la Innovació de la regió de Girona, coordinada per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi).
- Un camioner frustra un robatori a l'àrea de servei de Maçanet envestint la furgoneta dels lladres
- Un accident múltiple provoca cues a la C-66 a Banyoles
- Girona comença a instal·lar la nova generació de contenidors
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Crema material d'una obra i el fum afecta diversos pisos i una bastida a Girona