Tossa preveu 79 habitatges de protecció als terrenys de Can Vergonyós
El solar ha estat cedit a la Generalitat perquè impulsi la construcció
L'Ajuntament de Tossa de Mar preveu la construcció de 79 habitatges de lloguer assequible a Can Vergonyós on ha cedit uns terrenys perquè la Generalitat impulsi la construcció en el marc del pla per construir vivenda pública a Catalunya.
La iniciativa s'emmarca en el primer concurs de solars convocat pel Govern de Catalunya, que preveu la construcció de 1.940 habitatges de lloguer públic assequible en diversos municipis amb demanda acreditada d'habitatge. La licitació contempla la construcció i gestió dels habitatges per un període de 75 anys, com a part de les polítiques públiques destinades a facilitar l'accés a l'habitatge.
Mitjançant el conveni de cessió del sòl municipal, l'Ajuntament assegura que Tossa sigui una de les localitats prioritàries d'aquest pla d'ampliació del parc d'habitatge social.
La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Tossa de Mar, Imma Colom ha destacat que "no només cedim un terreny, sinó que fem un pas endavant per garantir que la nostra gent, especialment els joves i les famílies amb necessitats, puguin continuar vivint al seu municipi amb lloguers assequibles".
A més de Tossa de Mar, el concurs inclou els municipis de Girona, Lloret de Mar, Figueres, Vilablareix, Sant Celoni, Maçanet de la Selva i Mollet del Vallès.
Amb l'objectiu de garantir una distribució equilibrada arreu del territori, el Govern ha organitzat el concurs en quatre agrupacions, cadascuna amb una previsió de construcció d'entre 400 i 500 habitatges. Tossa de Mar s'integra a l'agrupació 3, que agrupa municipis de les comarques gironines i del Vallès Oriental.
