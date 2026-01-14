Sant Hilari Sacalm ja té la seva pròpia Policia Local, el cos número 217 de Catalunya
El cos de vigilants s'ha reconvertit després d'autoritzar-se per Interior i aquest dimarts va celebrar la seva primera diada
Sant Hilari Sacalm ha estrenat la seva pròpia Policia Local, que es converteix en el cos número 217 de Catalunya. La creació del cos es va aprovar per unanimitat en el ple municipal de desembre i suposa una ampliació de competències i una preparació més completa per als agents. Tot i que el municipi, amb 6.071 habitants el 2025 segons l’Idescat, està per sota dels 10.000 establerts com a requisit general per crear un cos de policia local, l’Ajuntament va aconseguir la seva aprovació amb el suport unànime del ple i l’autorització de la consellera d’Interior.
Durant la celebració del Dia de la Policia Local, el 13 de gener, el coordinador del cos de seguretat, Isaac Riera, va explicar que aquest canvi permetrà una nova gestió de la seguretat pública, donant més autonomia operativa als agents, fins ara limitada per restriccions legals. Riera va destacar els serveis realitzats durant el 2025, amb uns 9.000 serveis prestats, 20 detinguts i 284 denúncies, i va agrair la implicació dels agents, subratllant que “la ciutadania confia en nosaltres i això és un orgull”.
L’alcalde Jordi Rotllant va assegurar que aquesta nova etapa contribuirà a millorar la seguretat ciutadana i va agrair la tasca dels agents actuals i dels que han format part del servei fins ara: “Si hem arribat fins aquí és pel compromís de tots ells. Tenien ganes de convertir-se en un cos més professional”, va destacar en un comunicat. Daniel Limones Silva, director general de coordinació de les Policies Locals, va remarcar l’esforç del consistori per fer realitat la transició de guàrdia municipal a policia local, mentre que la comissària Sílvia Catà i Culubret, cap de la Regió Policial de Girona, va posar èmfasi en la importància de la col·laboració entre tots els cossos policials. També van assistir al acte el sots-cap de la comissaria de Mossos de Santa Coloma de Farners, Miquel Domínguez, i es van lliurar reconeixements a agents amb actuacions destacades durant l’últim any, informa l'ajuntament.
La implantació
Riera va subratllar que la Policia Local no neix plenament operativa d’un dia per l’altre i va detallar que s’iniciaran convocatòries de places amb agents en pràctiques i incorporacions progressives a l’Escola de Policia al llarg del 2026. A mesura que el cos creixi, es preveu implementar serveis de proximitat i d’atenció al ciutadà, amb gestió completa de denúncies, diligències i atestats, fins a aconseguir una operativitat plena a mitjan 2027. A llarg termini, l’objectiu és especialitzar els agents en unitats de trànsit, seguretat viària i seguretat ciutadana, adaptant-se a les necessitats del municipi.
La creació
El procés de creació del cos va sorgir de les limitacions de la Guàrdia Municipal i de la necessitat de disposar d’un servei amb totes les potestats legals establertes, coordinat amb els Mossos d’Esquadra, garantint un servei integral de seguretat. El 29 de gener de 2025, el ple municipal va aprovar per unanimitat la creació del cos i la sol·licitud d’autorització a la consellera d’Interior, notificada pel mateix alcalde el 4 de febrer. Posteriorment, la Subdirecció General de Suport al Sistema de Seguretat en l’Àmbit Local va emetre un informe favorable, confirmant que Sant Hilari complia els requisits. La Comissió de Policia de Catalunya va donar el vistiplau final el 2 d’octubre i, el 9 d’octubre de 2025, la consellera d’Interior va signar la resolució que autoritzava oficialment la constitució del cos.
