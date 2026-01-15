Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una persona en cadira de rodes resulta ferida en ser atropellada a Lloret de Mar

El SEM l'ha evacuat a l'hospital de Blanes

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / SEM

Eva Batlle

Eva Batlle

Lloret de Mar

Una persona que es desplaçava en cadira de rodes ha resultat ferida en un atropellament aquest dimarts a Lloret de Mar.

El succés ha tingut lloc poc abans de les dues de la tarda a l’avinguda de Vidreres, a l’altura del número 101.

Per causes que es desconeixen i que investiga la Policia Local, un turisme ha atropellat l’home mentre travessava l’avinguda, fet que ha provocat que caigués de la cadira a conseqüència de l’impacte.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Lloret de Mar, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers. A conseqüència de les lesions, la víctima ha estat evacuada amb ambulància del SEM en estat lleu a l’Hospital de Blanes, segons han informat els Bombers.

