Una persona en cadira de rodes resulta ferida en ser atropellada a Lloret de Mar
El SEM l'ha evacuat a l'hospital de Blanes
Una persona que es desplaçava en cadira de rodes ha resultat ferida en un atropellament aquest dimarts a Lloret de Mar.
El succés ha tingut lloc poc abans de les dues de la tarda a l’avinguda de Vidreres, a l’altura del número 101.
Per causes que es desconeixen i que investiga la Policia Local, un turisme ha atropellat l’home mentre travessava l’avinguda, fet que ha provocat que caigués de la cadira a conseqüència de l’impacte.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Lloret de Mar, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers. A conseqüència de les lesions, la víctima ha estat evacuada amb ambulància del SEM en estat lleu a l’Hospital de Blanes, segons han informat els Bombers.
Subscriu-te per seguir llegint
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona