Albert Ferrández és escollit candidat d'ERC a Lloret de Mar a les municipals de 2027
L'alcaldable es proposa fer créixer el municipi sense perdre la proximitat, la cohesió i el sentiment de pertinença
Esquerra Republicana (ERC) de Lloret de Mar ha escollit l'ara regidor Albert Ferrández com a candidat a l’alcaldia de cara a les eleccions municipals de 2027. L’elecció s’ha fet per unanimitat en una assemblea local del partit, que ha aplegat unes 40 persones entre militància i simpatitzants. Ferrández ja va ser candidat a l'alcaldia a les eleccions del 2023. Es proposa fer créixer Lloret sense perdre la proximitat, la cohesió i el sentiment de pertinença.
“Lloret està creixent i això ens obliga a pensar com volem viure. Volem un municipi amb serveis forts, àgils i propis d’una ciutat, però amb el tracte humà, la proximitat i l’esperit de poble que ens defineixen” ha dit el candidat després d'agrair la confiança rebuda. El projecte se centra en el lema "vida de poble, serveis de ciutat".
Participació dels joves
Ferrández també ha subratllat la importància de la participació, especialment de la gent jove, a qui ha reivindicat com a part activa del present del municipi: “Els joves no són el futur, són el present. Han de formar part de les decisions que es prenen a Lloret, no com a espectadors, sinó com a protagonistes del projecte col·lectiu”.
Amb aquesta elecció, ERC Lloret dona el tret de sortida a la preparació de les municipals del 2027, amb l’objectiu de construir una alternativa de govern basada en la proximitat, la participació i una visió de futur per al municipi.
ERC va obtenir dos regidors a les passades eleccions municipals on va guanyar el PSC que governa amb Lloret en Comú Podem
