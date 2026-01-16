Antifrau adverteix Tossa de Mar pel contracte de comunicació
L’entitat ha detectat que no s’ha respectat el termini legal de 15 dies entre l’adjudicació i la formalització ni s’ha informat del dret al recurs
L’Oficina Antifrau de Catalunya ha comunicat formalment a l’Ajuntament de Tossa de Mar que en la tramitació del contracte del Servei de comunicació i difusió institucional, entorn digital, transparència, bon govern i participació ciutadana s’han detectat incompliments procedimentals que cal revisar. En concret, l’organisme assenyala que no s’ha respectat el termini legal mínim de 15 dies entre la notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
A més, Antifrau constata que en les notificacions adreçades als licitadors no adjudicataris no es va fer constar la possibilitat d’interposar el recurs especial en matèria de contractació. Aquest fet, segons l’organisme, podria haver afectat el dret dels interessats a recórrer l’adjudicació.
L'Ajuntament ha de valorar-ho
Arran d’aquestes observacions, Antifrau ha instat l’Ajuntament de Tossa de Mar a iniciar les actuacions administratives pertinents per revisar els efectes que aquests incompliments puguin tenir sobre la validesa de l’acte d’adjudicació. En la comunicació, l’oficina demana al consistori que valori si cal retrotraure el procediment al moment processal oportú, d’acord amb el principi de conservació dels actes administratius.
L’alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, ha assegurat que Antifrau “no diu que s’hagi vulnerat cap dret ni que s’hagi d’anul·lar el contracte”, sinó que assenyala “un defecte formal en la notificació”. Segons Pujals, el consistori tornarà a notificar correctament l’adjudicació i admetrà el recurs “si algun licitador el vol presentar”. L’alcalde també ha defensat que Antifrau “no observa cap irregularitat en la puntuació ni en l’adjudicació del contracte”, i ha remarcat que no es tracta d’una revisió d’ofici, que és el procediment que comportaria l’anul·lació de l’acte.
El cas té l’origen en una denúncia presentada pel grup municipal Endavant Tossa, que va posar els fets en coneixement d’Antifrau. El seu portaveu, Ramon Gascons explica que "aquesta és la primera vegada que una licitació de l’Ajuntament de Tossa de Mar és objecte d’una sol·licitud formal per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Resulta especialment greu i paradoxal que una licitació que incorpora explícitament conceptes com la comunicació, la transparència i el bon govern acabi sent investigada per l’organisme independent que vetlla precisament per la integritat pública", considera el portaveu del grup municipal Endavant Tossa, Ramon Gascons.
"Aquesta sol·licitud no és una opinió, sinó una actuació formal d’un organisme públic independent, que obliga l’Ajuntament a iniciar un procediment administratiu de revisió i a resoldre’l. Mentre aquest procediment no en comença o no es resol, el contracte continua executant-se, amb els riscos jurídics i econòmics que això pot comportar en cas que posteriorment es declari nul o anul·lable", sentencia Gascons.
