Dos ferits en un xoc entre dos cotxes a Caldes
L'accident ha causat retencions a primera hora del matí en sentit Girona
Un accident de trànsit entre dos cotxes ha deixat aquest divendres dues persones ferides de caràcter lleu a l’A-2, a l’alçada del quilòmetre 702,9 en sentit Girona, prop de Franciac.
El xoc s'ha produït cap a tres quarts de vuit del matí i ha estat per encalç, tot i que encara es desconeixen les causes que han provocat el sinistre. Fins al lloc s’han desplaçat patrulles dels Mossos d'Esquadra de Trànsit, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers.
A l’arribada dels efectius, els conductors ja es trobaven fora dels vehicles. Les lesions són lleus, segons el Servei Català de Trànsit i ambdós conductors han estat traslladats a un centre hospitalari per precaució.
L’accident ha provocat retencions a primera hora del matí en sentit Girona, amb afectació del trànsit durant una estona mentre es retiraven els vehicles implicats.
