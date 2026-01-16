Impulsen el primer curs sobre la gestió d'espècies exòtiques invasores a Santa Coloma de Farners
La Generalitat vol "homogeneïtzar" les maneres de treballar per "ser més eficients"
L'escola agrària de Santa Coloma de Farners ha estrenat aquest divendres el primer curs sobre gestió responsable d'espècies exòtiques invasores i que implementa la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'una formació contínua enfocada a diferents públics, com ara treballadors de l'administració pública, membres d'entitats ecologistes o ONG i també centres de recerca. Hi haurà una part més genèrica i posteriorment es treballa en fer dos cursos més, un d'ambients humits i un altre de jardineria. El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilahur, ha remarcat que la formació busca "homogeneïtzar" les maneres de treballar per "ser més eficients" en la gestió d'aquestes espècies invasores.
L'escola agrària de Santa Coloma de Farners ha començat aquest divendres la primera sessió de la formació contínua sobre gestió integral i responsable de les espècies exòtiques invasores. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i el Departament d'Agricultura per "capacitar al conjunt de la societat per gestionar la biodiversitat", segons explica el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilahur.
El director general apunta que "sovint ha faltat formació, capacitació i homogeneïtzació" en la gestió d'aquestes espècies exòtiques invasores. Per això la formació busca "ser més eficients" i donar les eines necessàries a diferents nivells. En aquesta primera jornada s'ha fet un bloc per introduir els conceptes d'ecologia relacionats amb les invasions biològiques i també explicar la normativa que hi ha vigent en l'àmbit estatal, autonòmic i municipal en les espècies exòtiques invasores.
La formació es reprendrà divendres vinent, 23 de gener, amb un bloc de bones pràctiques i s'allargarà dos divendres més. En l'última sessió s'explicaran alguns programes en execució que permeten fer jardins resilients en un clima mediterrani, una llista blanca de plantes i alternatives a l'ús d'espècies invasores en jardins ornamentals, entre d'altres.
Formació modular
La directora de l'escola agrària de Santa Coloma de Farners, Anna Suquet, ha detallat que la formació ha estat un èxit perquè han tingut "una allau d'inscripcions". Per això considera que l'interès suscitat amb la formació mostra "una necessitat i inquietud" per tractar aquest tema i avança que seguiran treballant en aquesta temàtica.
De fet, Suquet ha explicat que aquesta formació contínua és una formació modular que ha permès implementar-la "d'una manera més immediata", però que també estan treballant en "una formació reglada" centrada en les espècies exòtiques invasores. De moment, la formació modular compta amb una part genèrica per a especialistes i una altra per a tècnics. A partir d'aquí s'han programat dues formacions més, que seran més especialitzats en ambients humits i jardineria. La voluntat de Suquet, però, és "anar fent més cursos en un futur" que s'adaptin als diferents llocs de feina.
En aquesta línia, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, explica que la intenció d'aquesta formació és "ajudar a tots els professionals de la gestió de la biodiversitat", com ara treballadors de l'administració local, ONG o centres de recerca.
