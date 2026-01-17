L'agonia d'una blanenca per una operació a les cervicals
Tot i tenir la intervenció programada amb caràcter preferent el desembre passat, li van anul·lar i continua a l’espera de ser intervinguda
Vanessa García, veïna de Blanes de 44 anys, viu des de fa més de dos anys en una agonia a causa d'una ruptura a una pròtesi cervical.
Tot i tenir proves mèdiques fetes i una data d’operació programada a l’hospital Josep Trueta de Girona, la intervenció en caràcter preferent prevista per al 4 de desembre va ser anul·lada sense que, a dia d’avui, se li hagi comunicat una nova data.
Segons relata la pacient, el trencament de la pròtesi cervical va ser detectat a l’estiu del 2023. Prèviament, l’any 2022, havia patit un accident laboral, tot i que ella mateixa subratlla que no pot assegurar que aquest episodi sigui l’origen del trencament. Malgrat tot, va començar a patir un pinçament crònic al braç i fortes molèsties a l'esquena, però durant mesos les molèsties es van atribuir a una tendinitis i lamenta que no se li van practicar proves d’imatge.
Davant l’empitjorament dels símptomes i el descontentament amb l'atenció rebuda per part del CAP i l'hospital de Blanes, García va ser visitada a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, on se li va detectar una afectació important a la zona cervical. Posteriorment va ser derivada al Trueta des del servei d'urgències, on se li van fer les proves preoperatòries i se la va incloure a la llista d'espera per a ser intervinguda.Tot i tenir caràcter preferent, lamenta que l'operació es va anul·lar i des d’aleshores no ha estat reprogramada.
Pel que fa a l'experiència amb el sistema de salut, denuncia deficiències en el circuit assistencial i assegura que, tot i tractar-se d’un cas complex, sovint ha estat traslladada al centre comarcal, des d’on ha acabat tornant a casa sense una solució mèdica definitiva. “M’haurien d’haver derivat directament al Trueta”, lamenta. També expressa el seu malestar pel tracte rebut: “M’he sentit impotent i desatesa”.
Empitjorament amb dolor i marejos
Mentrestant, la seva salut ha empitjorat. Assegura que pateix dolor generalitzat, marejos persistents, pèrdua de força a les cames i episodis d’adormiment o fred intens a les extremitats.
La situació personal agreuja encara més el cas, ja que viu sola i no té suport familiar. Una assistenta social l’ha visitada per valorar possibles ajudes, ja que no pot agafar pes ni fer esforços. “Hi havia dies que intentava fer el llit amb el collarí posat i no podia”, explica.
Cansada de no trobar respostes i de sentir que "els metges es passen la responsabilitat els uns als altres", Vanessa García ha decidit fer públic el seu cas. “Hi ha molta gent gran i sola que es troba en situacions semblants. És una vergonya”, conclou.
Operació "en les properes setmanes"
Segons afirmen fonts de l'Institut Català de la Salut (ICS) a aquest diari, el Servei de Neurocirurgia de l’hospital Trueta està realitzant un seguiment de la pacient des del mes d’agost passat, quan va ser derivada des del servei d’urgències. Les proves diagnòstiques que li van realitzar van evidenciar la ruptura d'un sistema de pròtesi cervical que s’havia col·locat al 2022 en un altre centre sanitari, sense cap afectació o compressió medul·lar. A partir d'aquí, la pacient va entrar en llista d’espera per a intervenció quirúrgica a finals de setembre i es va programar pel dia 4 de desembre, donat que l’operació estava indicada amb cert grau de priorització clínica.
Finalment aquesta operació es va haver de reprogramar per prioritzar una cirurgia oncològica de major gravetat. Malgrat tot, la pacient serà intervinguda a les properes setmanes, tal i com ja ha estat informada per part del servei de neurocirurgia.
Pel que fa a l'atenció primària, des del CAP de Blanes afirmen que estan donant a la pacient una atenció continuada a nivell assistencial, tant d’urgències com des de la consulta del seu metge de capçalera i que "seguits els protocols i circuits establerts, la pacient va ser derivada a l’especialista del centre hospitalari de referència de la seva zona".
