Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaBàsquet GironaTruetaagenda Girona
instagramlinkedin

Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners

No hi ha hagut danys personals però l'equipament ha quedat totalment afectat i ara s'investiga l'origen

Els treballs per apagar el foc a Santa Coloma de Farners.

Els treballs per apagar el foc a Santa Coloma de Farners. / Aj. de Santa Coloma

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Santa Coloma de Farners

Un incendi ha afectat , aquesta tarda, la guingueta ubicada al Parc de Sant Salvador, a Santa Coloma de Farners, per causes que es desconeixen.

El foc ha començat a dos quarts de sis de la tarda i al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, així com efectius de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, el SEM, els voluntaris de Protecció Civil i l'ADF del municipi que han treballat de manera coordinada per controlar, extingir el foc i acordonar la zona. 

No s’han de lamentar danys personals, tot i que l’incendi ha provocat una important columna de fum, visible des de diversos punts del municipi. La guingueta ha quedat totalment afectada.

L’alcalde de Santa Coloma de Farners, Pep Prat, també s’ha desplaçat fins a la zona i ha volgut agrair la "ràpida i efectiva actuació" dels serveis d’emergència, que ha permès evitar conseqüències més greus.

La columna de fum del foc al parc de Sant Salvador.

La columna de fum del foc al parc de Sant Salvador. / Aj. de Santa Coloma

Les causes de l’incendi estan sent investigades. 

L’ajuntament ha demanat a la ciutadania que no s'apropi fins que finalitzin els treballs d'extinció i que es respecti la senyalització dels cossos de seguretat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents