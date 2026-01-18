Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners
No hi ha hagut danys personals però l'equipament ha quedat totalment afectat i ara s'investiga l'origen
Un incendi ha afectat , aquesta tarda, la guingueta ubicada al Parc de Sant Salvador, a Santa Coloma de Farners, per causes que es desconeixen.
El foc ha començat a dos quarts de sis de la tarda i al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, així com efectius de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, el SEM, els voluntaris de Protecció Civil i l'ADF del municipi que han treballat de manera coordinada per controlar, extingir el foc i acordonar la zona.
No s’han de lamentar danys personals, tot i que l’incendi ha provocat una important columna de fum, visible des de diversos punts del municipi. La guingueta ha quedat totalment afectada.
L’alcalde de Santa Coloma de Farners, Pep Prat, també s’ha desplaçat fins a la zona i ha volgut agrair la "ràpida i efectiva actuació" dels serveis d’emergència, que ha permès evitar conseqüències més greus.
Les causes de l’incendi estan sent investigades.
L’ajuntament ha demanat a la ciutadania que no s'apropi fins que finalitzin els treballs d'extinció i que es respecti la senyalització dels cossos de seguretat.
