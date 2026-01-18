La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
La manca de claredat sobre la titularitat impedeix invertir-hi i optar a subvencions tot i els greus problemes estructurals
La manca de definició sobre la titularitat de la muralla de Tossa de Mar està bloquejant qualsevol actuació de conservació en aquest element patrimonial, malgrat els problemes estructurals que presenta i els despreniments detectats, agreujats després dels episodis de pluja dels darrers mesos. El conflicte administratiu impedeix a l’Ajuntament invertir-hi recursos propis o optar a subvencions per executar obres de consolidació.
Segons ha explicat l’alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, el principal obstacle és la falta de claredat sobre qui n’és el propietari. “El titular registral és l’Estat, però el Ministeri de Cultura està estudiant si, arran del traspàs general dels béns culturals d’interès nacional, la propietat va passar a la Generalitat”, ha detallat. Alhora, la Generalitat considera, segons Pujals, que a la seva fitxa patrimonial la muralla consta com a bé de titularitat municipal.
Aquesta situació deixa el consistori en un buit administratiu. “No puc inscriure la muralla a nom de l’Ajuntament perquè seria una doble matriculació, i l’interventor no em permet invertir diners en un bé que no és municipal”, ha explicat l’alcalde. Aquesta circumstància també impedeix concórrer a subvencions d’altres administracions, ja que la titularitat és un requisit indispensable per accedir-hi. El govern municipal ha mantingut contactes amb la subdelegació del Govern a Girona i amb el Ministeri de Cultura per aclarir la situació. Segons Pujals, s’ha comunicat formalment al ministeri que, amb la informació de què disposa l’Ajuntament, és l’Estat qui hauria de prendre una decisió sobre la titularitat o demostrar que no n’és el propietari. “Ens trobem al mig d’un embolic administratiu que ens impedeix actuar”, ha resumit.
"Hi ha riscos"
Mentrestant, l’estat de la muralla continua generant preocupació. L’alcalde ha advertit que “s’estan desprenent pedres” i que el problema va més enllà d’una qüestió burocràtica. “Si no hi hagués un problema greu de conservació, tot plegat seria una anècdota administrativa, però la realitat és que hi ha riscos”, ha remarcat. Un preestudi encarregat pel consistori estima que només la correcció dels defectes constructius més urgents —com la consolidació de talussos i la reparació de despreniments— podria tenir un cost aproximat d’un milió d’euros. “Això no és una restauració integral, és el mínim per garantir la seguretat”, ha precisat Pujals.
Monument històric artístic
La muralla de Tossa, declarada monument històric artístic nacional el 1931, és un dels símbols patrimonials més reconeguts de la Costa Brava. Construït als inicis del s. XIII per protegir la població dels atacs dels pirates, conserva gairebé la totalitat de la seva l’àrea perimetral original, amb murs emmerletats. El pany de mur distribueix quatre torrasses i tres torres cilíndriques rematades per matacans. Les torres més conegudes són la torre d’en Joanàs, que presideix la badia; la torre de les Hores, situada a l’entrada del pati d’armes, que deu el seu nom al fet que era l’únic lloc on hi va haver un rellotge públic, i la torre d’es Codolar o de l’Homenatge, situada al costat del que fou el Palau del Batlle, que presideix la platja d’es Codolar. També compta amb un portal dovellat que dona entrada a la Vila Vella a través del pati d’armes.
