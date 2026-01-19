Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un accident de trànsit a Vidreres deixa una persona ferida

Ha demanat l'alta in situ

Senyalització d'un accident de trànsit, foto d'arxiu

Senyalització d'un accident de trànsit, foto d'arxiu / MOSSOS

Eva Batlle

Eva Batlle

Vidreres

Un accident de trànsit a Vidreres ha deixat una persona ferida aquest dilluns al matí.

El succés ha tingut lloc al lateral de la carretera N-II, cap a les set del matí, i s’hi han vist implicats dos turismes que han xocat per encalç.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers.

Tots dos vehicles han quedat aturats al voral i un dels ocupants ha resultat ferit lleu. Tot i això, segons han informat els Bombers, la persona afectada ha demanat l’alta voluntària.

