Un accident de trànsit a Vidreres deixa una persona ferida
Ha demanat l'alta in situ
Un accident de trànsit a Vidreres ha deixat una persona ferida aquest dilluns al matí.
El succés ha tingut lloc al lateral de la carretera N-II, cap a les set del matí, i s’hi han vist implicats dos turismes que han xocat per encalç.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers.
Tots dos vehicles han quedat aturats al voral i un dels ocupants ha resultat ferit lleu. Tot i això, segons han informat els Bombers, la persona afectada ha demanat l’alta voluntària.
