Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Congrés de Benestar Emocionalaccident tren Còrdovallevantada GironaAbonament de trenHeliport Lloret de Mar
instagramlinkedin

Detingut un home a Arbúcies per agredir-ne un altre a cops de bastó al mig del carrer

Els agents el van arrestar en veure com colpejava la víctima, després que diversos testimonis avisessin la policia

Un vehicle de la Policia Local d'Arbúcies, en una imatge d'arxiu.

Un vehicle de la Policia Local d'Arbúcies, en una imatge d'arxiu. / Policia Local d'Arbúcies

ACN

ACN

Arbúcies

La Policia Local d'Arbúcies ha detingut un home per agredir-ne un altre a cops de bastó. Els fets van passar la tarda del 15 de gener, quan diversos testimonis van avisar la policia al veure l'arrestat molt alterat al carrer Francesc Camprodon, situat al centre del municipi selvatà. Quan van arribar els agents, es van trobar l'home amb actitud violenta i agredint la víctima amb un bastó. Va ser aleshores quan els efectius de la Policia Local van reduir el sospitós i el van detenir. La víctima va ser traslladada al Centre d'Atenció Primària (CAP) per ser atesa d'un trau al cap i l'arrestat va quedar custodiat pels Mossos d'Esquadra, per un delicte de lesions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents