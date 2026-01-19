Detingut un home a Arbúcies per agredir-ne un altre a cops de bastó al mig del carrer
Els agents el van arrestar en veure com colpejava la víctima, després que diversos testimonis avisessin la policia
La Policia Local d'Arbúcies ha detingut un home per agredir-ne un altre a cops de bastó. Els fets van passar la tarda del 15 de gener, quan diversos testimonis van avisar la policia al veure l'arrestat molt alterat al carrer Francesc Camprodon, situat al centre del municipi selvatà. Quan van arribar els agents, es van trobar l'home amb actitud violenta i agredint la víctima amb un bastó. Va ser aleshores quan els efectius de la Policia Local van reduir el sospitós i el van detenir. La víctima va ser traslladada al Centre d'Atenció Primària (CAP) per ser atesa d'un trau al cap i l'arrestat va quedar custodiat pels Mossos d'Esquadra, per un delicte de lesions.
