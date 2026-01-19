Urbanisme
L'heliport privat per a vols turístics a Lloret de Mar, en pausa un any més
L'Ajuntament ha aprovat una suspensió temporal de llicències i autoritzacions a tot el terme per estudiar si es permet un projecte que està sobre la taula des de fa anys o altres instal·lacions com la del Parc de Bombers
El projecte per ubicar un heliport per a oferir vols turístics a Lloret de Mar que porta des de fa gairebé una dècada sobre la taula està pendent ara que l'Ajuntament prengui una decisió. Davant l'avançament en els tràmits per part del promotor ha aprovat una suspensió temporal de la tramitació de llicències i autoritzacions per a aquest tipus d'instal·lacions. També es planteja la possibilitat d'un heliport a un nou parc de bombers.
Fa un any entitats veïnals i SOS Lloret es van concentrar davant l'Ajuntament rebutjant el projecte. Es tracta d'una iniciativa privada que planteja construir-lo per fer vols comercials i també una escola de vol. Se situaria en un terreny no urbanitzable a prop d'on hi ha l'abocador. Per part dels veïns es va afirmar que creien que acabaria amb la biodiversitat i que generaria molta contaminació acústica.
El promotor Pere Lacoma es va defensar en una carta al mitjà Lloret Gaceta on exposava que havia estat dissenyant seguint estrictes criteris mediambientals i urbanístics. I exposava detalls com el vol diari únicament d'un aparell durant unes hores i una altura que no comportaria molèsties.
La regidora de Territori i Sostenibilitat, Miriam Rodríguez, va explicar responent al motiu pel qual s'opta ara per la suspensió en aquest moment que "la Comissió d'Urbanisme de Girona ha determinat que estava fent un pla d'actuació específica i ha de ser un pla especial autònom o modificació de POUM". Per això, quan s'ha notificat i tenint en compte que cal modificar el POUM "hem dit de fer un punt d'inflexió".
S'espera tenir temps "d'estudiar amb deteniment aquest tipus d'instal·lacions i poder decidir entre tots què és el millor per al municipi". Per Rodríguez, permet "actuar amb prudència, escoltar la ciutadania i analitzar tots els temes tècnics, urbanístics i mediambientals". Entenen que les inquietuds de veïns i entitats són "legítimes".
Un any servirà per tenir un estudi complet, elaborar alternatives i escoltar totes les parts implicades, va dir al ple municipal on es va aprovar.
El regidor Frederic Guich de Lloret en Comú, membre també del govern, va posar de manifest la reticència per part del seu grup. "Nosaltres un dels nostres lemes és que no es pot fer negoci amb el descans dels veïns i un heliport per quatre senyors amb diners puguin passejar pel nostre espai aeri veient les nostres cales, no podia ser".
En la mateixa línia es va manifestar la regidora de Vox, Coque Hernando.
Per part de Sumem Lloret, Lara Torres, va plantejar que cal vincular l'heliport a un equipament estratègic com el parc de bombers. El municipi està pendent de la construcció d'un nou parc.
En canvi, el regidor d'ERC, Albert Ferrández, i el de Tots per Lloret, Albert Robert, van abstenir-se sense una posició únicament contrària. Ferrández va plantejar que actualment n'hi ha dos i "mai ho he notat" i va deixar anar que potser el promotor després d'anys de tràmits podria demanar indemnitzar-lo per les despeses si no tira endavant.
En la mateixa línia ho va fer el regidor Jordi Martínez, de Junts, perquè "hi ha factors a favor i altres en contra", va dir.
