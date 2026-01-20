L'alcalde de Blanes expulsa Rosa Aladern de l'equip de govern
Jordi Hernández explica es deu a "una pèrdua de confiança" envers la regidora de Grup Blanes per haver fer una actuactuació en un càmping de la seva propietat sense llicència municipal i sense comunicar-ho
O.P.
L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha explulsat del govern la regidora de Grup Blanes Rosa Aladern per una actuació en un càmping de la seva propietat sense llicència municipal i sense comunicar-ho a l'ajuntament. Hernández ha signat aquest dimarts un decret que retira les atribucions de govern que tenia delegades Aladern, que fins avui era responsable política d’Enginyeria, Promoció d’Habitatge Social, Salut i Impuls del Planejament Urbanístic Municipal. A partir d’avui, passarà a formar part de l’oposició com a cap de llista de ‘Grup Blanes’.
Jordi Hernández ha explicat que la decisió de destituir la regidora i tercera tinenta d'alcalde l’ha pres de comú acord amb la resta de membres de l’equip de govern. "La meva decisió ve motivada per una pèrdua de confiança, després que Rosa Aladern no va comunicar en temps i forma una actuació que va fer el passat mes de desembre a un càmping de la seva propietat. Tant bon punt me’n vaig assabentar, vaig demanar que s’obrís un expedient per determinar la legalitat d’aquesta actuació” .
En aquest darrer sentit, l’actuació que s’ha fet ha consistit en fer un moviment de terres arran de mar que, segons el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) no està permès. A més a més, els treballs es van realitzar sense llicència municipal ni, en el seu defecte, sense comunicar-ho.
"Tots els regidors i regidores, hem de donar exemple i hem de ser els primers en complir escrupolosament amb el què marca la llei i la pròpia normativa municipal”.
L’alcalde ha destacat que “Tant jo com la resta de membres de l’equip de govern hem coincidit en que una actuació com aquesta, amb un expedient obert, no es pot consentir ni deixar passar. Menys encara com a regidora i amb responsabilitats al govern com les que tenia atribuïdes fins ara”.
Una regidora en el punt de mira
El gener de l’any passat els grups de l’oposició van reclamar que s’executés una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de l’any 2021 que obligava la regidora d’Enginyeria i Habitatge, Rosa Aladern, a retornar una part de la platja s’Abanell als veïns del municipi. La sentència condemnava el càmping Voramar per haver-se apropiat de manera il·legal d’aquesta zona per ampliar les seves instal·lacions. Aladern sempre ha defensat públicament la legalitat del seu càmping. Ara fa poc més d’un any l’oposició municipal en bloc va exigir en un ple la dimissió d’Aladern, a qui acusaven de renovar llicències d’activitats a establiments afins però que tenien deutes pendents amb l’Ajuntament.
Des d'aleshores, en diversos plens, diversos regidors, especialment des dels grups de VOX i PP, s'han denunciat suposades irregularitats vinculades a Aladern. De fet, l'estiu de l'any passat, un informe dels serveis municipals alertava d’irregularitats urbanístiques greus a l’antic govern de Blanes, en l'època en què Aladern era regidora d'Urbanisme.
Tot i la seva pèrdua de confiança, l’alcalde Jordi Hernández també ha valorat positivament la tasca feta per la regidora en positiu: “Li agraeixo la feina que ha fet com a regidora al front de les diferents àrees de govern que ha tingut delegades fins ara. Ha fet molta feina i molt bona. En aquest sentit, esperem que des de l’oposició segueixi treballant per Blanes”.
Rosa Aladern va passar a formar part de l’equip de govern com a cap de llista de ‘Grup Blanes’ just al principi de l’actual mandat, el juny de 2023, mitjançant un pacte entre el PSC, Junts per Blanes i la seva força política. Posteriorment, es va afegir al pacte ‘Blanes Si’, que encapçala Mario Ros, de manera que fins ara l’alcalde governava amb majoria absoluta.
Reestructuració del govern municpal
Al decret també s’hi inclouen quins membres de l’equip de govern de l'ajuntament de Blanes assumiran a partir d’ara les competències que tenia fins ara Rosa Aladern. L’alcalde, Jordi Hernández, ha incorporat Enginyeria així com l’Impuls del Planejament Urbanístic Municipal; Jaume Frigola també assumirà Salut Pública; i Mònica Rabassa serà la nova responsable de Polítiques d’Habitatge i Promoció d’Habitatge Social.
D’altra banda, també hi ha una nova correlació de tinents d’alcalde, ja que Rosa Aladern era la tercera tinent d’alcalde: Joan Felip és el primer tinent d’alcalde; Gloria Agudo la segona; Quique Pérez el tercer; Mario Ros el quart; Indira Reynoso cinquena; i Jaume Frigola sisè. Per últim, val a dir que, abans que aquest dimarts s’hagi fet pública la destitució de la regidora, Jordi Hernández ho va comunicar a la resta de grups polítics a la junta extraordinària de portaveus celebrada ahir al vespre.
"La realitat confirma el que altres han ocultat"
Roberto Martínez, regidor de VOX a Blanes, recorda que el seu grup municipal "porta molts mesos denunciant en els plens municipals la situació irregular del Càmping Voramar i la incoherència de l'equip de govern de l'Ajuntament de Blanes". En un comunicat, lamenta que en el transcurs de diversos plens municipals, "l'alcalde va arribar a retirar-li completament la paraula, impedint-li continuar amb les seves intervencions, i va arribar fins i tot a acusar-lo públicament d'assetjament laboral, afirmant que les seves preguntes i denúncies havien provocat que una persona relacionada amb el cas es posés malalta".
“Portem mesos denunciant aquestes irregularitats en els plens i avui la realitat confirma el que uns altres han ocultat”, diu t Martínez. “No sols es van ocultar els fets, sinó que es va intentar desacreditar les nostres denúncies i desviar l'atenció, quan l'única cosa que vam fer va ser complir amb la nostra obligació com a regidors”, afegeix.
