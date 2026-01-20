Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lloret de Mar, seu del certamen La Selva Drag

Neix amb la voluntat de visibilitzar l’art drag i oferir una plataforma per artistes emergents de la comarca

Lloret acollirà La Selva Drag

Lloret acollirà La Selva Drag / Ajuntament de Lloret

Redacció

Lloret de Mar

La Selva Drag arriba per primera vegada a Lloret de Mar amb un concurs que celebra la creativitat, l’art i l’expressió lliure. Així ho ha comunicat l'ajuntament, que informa que l’esdeveniment tindrà lloc el proper 20 de març al Teatre de Lloret de Mar i està obert a artistes drag de totes les edats i estils que vulguin mostrar el seu talent davant del públic. El concurs està organitzat per l'ajuntament, a través del Servei municipal d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere, i pel Consell Comarcal de La Selva, amb l’objectiu de visibilitzar l’art drag i donar una plataforma a artistes emergents de la comarca.

En paraules de la regidora d’Igualtat, Míriam Rodríguez, “La Selva Drag té la voluntat de visibilitzar l’art drag i oferir una plataforma per artistes emergents de la comarca. Volem que sigui una jornada festiva, inclusiva i plena de creativitat, on tant participants com públic puguin gaudir d'espectacles únics”.

El concurs comptarà amb un jurat format per reconeguts professionals del món drag i de la cultura local, que es revelarà setmana a setmana a través de les xarxes socials del projecte @laselvadrag.

