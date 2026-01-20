Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Directe llevantadaCrescuda OnyarPare PelegríEntrevista JotaCerca home riuada
instagramlinkedin

El Pare Pelegrí surt en pelegrinatge des de Tossa fins a Santa Coloma tot i el temporal

L'organització ha decidit que només l'acompanyarà la família i el Servei del Pelegrí per no posar en risc més persones

El Pare Pelegrí duurant el pelegrinatge

El Pare Pelegrí duurant el pelegrinatge / Marc Sureda

El 20 de gener és un dia marcat en vermell al calendari dels tossencs, ja que se celebra una de les tradicions més estimades i respectades pels ciutadans de la vila selvatana: el Pare Pelegrí. Cada any, el tossenc elegit com a Pare Pelegrí, i centenars de persones surten des de Tossa de en direcció fins a Santa Coloma de Farners per complir un vot que té els seus orígens al segle XV, després que la població s'encomanés a Sant Sebastià per una pandèmia de pesta que va fer estralls a la vila.

Enguany el Pare Pelegrí és Xavier Nualart Lleonart. Té 59 anys, està casat, té dues filles i és jardiner.

Notícies relacionades i més

Aquest matí, davant les altertes de Protecció Civil, l'organització ha decidit per motius de seguretat, que el Pare Pelegrí fes tot el pelegrinatge fins a Santa Coloma de Farners sol acompanyat únicament de la família i el Servei del Pelegrí. "Aquesta decisió s’ha pres per no posar en risc les persones i garantir la seva seguretat, seguint les indicacions de Protecció Civil, a causa de les alertes activades, les pluges i l’estat dels camins i carreteres", asseguren.

TEMES

Tracking Pixel Contents