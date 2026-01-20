El Pare Pelegrí surt en pelegrinatge des de Tossa fins a Santa Coloma tot i el temporal
L'organització ha decidit que només l'acompanyarà la família i el Servei del Pelegrí per no posar en risc més persones
El 20 de gener és un dia marcat en vermell al calendari dels tossencs, ja que se celebra una de les tradicions més estimades i respectades pels ciutadans de la vila selvatana: el Pare Pelegrí. Cada any, el tossenc elegit com a Pare Pelegrí, i centenars de persones surten des de Tossa de en direcció fins a Santa Coloma de Farners per complir un vot que té els seus orígens al segle XV, després que la població s'encomanés a Sant Sebastià per una pandèmia de pesta que va fer estralls a la vila.
Enguany el Pare Pelegrí és Xavier Nualart Lleonart. Té 59 anys, està casat, té dues filles i és jardiner.
Aquest matí, davant les altertes de Protecció Civil, l'organització ha decidit per motius de seguretat, que el Pare Pelegrí fes tot el pelegrinatge fins a Santa Coloma de Farners sol acompanyat únicament de la família i el Servei del Pelegrí. "Aquesta decisió s’ha pres per no posar en risc les persones i garantir la seva seguretat, seguint les indicacions de Protecció Civil, a causa de les alertes activades, les pluges i l’estat dels camins i carreteres", asseguren.
