Tallen la GI-512 Entre Tordera i Blanes per inundació
Hostalric restringeix accessos en alguns passos per l'aigua
La carretera GI-512 entre Tordera i Blanes ha quedat tallada per inundació de la via aquest dimarts. Des de primera hora, l'increment de cabal de la riera Valldemaria ha provocat que l'aigua cobrís la via. Aquesta és la principal afectació de l'increment de cabals dels rius a la Selva, tot i que la Tordera manté un volum d'aigua molt elevat. A Hostalric, els cossos d'emergència també han tallat alguns camins i passos per inundació. El principal risc en aquesta comarca és que desbordi la Tordera, un riu que ha arribat als 328 m3/s a l'altura de Fogars de la Selva. Malgrat tot, no s'ha detectat que l'aigua sobresortís en cap punt ni afectés la via.
Mentre la llevantada comença a abandonar les comarques gironines, les conseqüències encara segueixen palpant-se en diversos punts del territori. A la comarca de la Selva, tots els ulls estan posats en la Tordera. Durant el Gloria va ser el riu que va provocar destrosses a Hostalric, Fogars de la Selva o Blanes.
En tots aquests municipis, des de primera hora es registra un cabal molt elevat. A Fogars de la Selva, per exemple, l'estació de l'ACA ha comptabilitzat fins a 328 metres cúbics per segon a les tres de la tarda. Malgrat tot, el riu no ha provocat cap problema. A Hostalric s'han tancat alguns camins que s'acosten a la llera de la Tordera per prevenir problemes. També hi ha un pas subterrani que connecta l'avinguda del Coronel Estrada amb el polígon i estava totalment inundat aquest dimarts.
Al llarg del recorregut de la Tordera cap a la desembocadura es pot comprovar com a poc a poc agafa cos, s'alimenta de totes les rieres que hi porten la seva aigua. Malgrat tot, no arriba a ser un perill. A Tordera és on més afectacions ha tingut, ja que s'ha tallat la carretera GI-512 que va entre el municipi i Blanes.
De tota manera, s'ha tancat per la riera Valldemaria, que ha passat per sobre de la via. També hi ha alguna via molt secundària que circula en paral·lel a la Tordera que està tancada al trànsit. En alguns punts del municipi, l'aigua brolla des del clavegueram. De tota manera, la seva desembocadura arriba a Blanes sense cap risc fins a hores d'ara.
